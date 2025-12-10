Bijušais politiķis un kinorežisors Rihards Pīks pārcietis smagu, iepriekš plānotu sirds operāciju, vēsta žurnāls "Privātā Dzīve". Par viņa veselības stāvokli un notikušo dalījusies Pīka sieva Sarmīte.
Pēc viņas teiktā, veselības problēmas Rihardam attīstījušās pakāpeniski — jau kādu laiku bijis paātrināts pulss. Veselības izmeklējumi atklājuši, ka viens sirds kambaris vairs pilnvērtīgi nefunkcionē, bet asinsvadiem ir samazināta caurlaidība.
Operācija bijusi izšķirīga.
“Tas bija dzīvības un nāves jautājums,”
stāsta Sarmīte. Ārsti veikuši sarežģītu asinsvadu transplantāciju, pārceļot tos no citām ķermeņa daļām un pievienojot sirdij.
"Sirdi nācās burtiski izjaukt un salikt no jauna — gluži kā Lego,"
viņa piebilst, uzsverot, ka šodienas medicīna spēj paveikt gandrīz neiespējamo.
Pēc operācijas Pīka veselības stāvoklis stabilizējies — viņš ir atvienots no mākslīgās elpināšanas un elpo patstāvīgi. Mediķi norāda, ka sirds atsākusi darboties bez papildu stimulācijas, kas esot reti sastopams un ļoti pozitīvs rādītājs.
