Aukstajā laikā visapkārt spieto gripas, akūto respiratoro infekciju un citi vīrusi, sagādājot pamatīgu pārbaudījumu mūsu imūnajai sistēmai. Taču ir daži palīgi, kuri var nākt talkā mūsu organismam noturēties un nesaslimt vai arī ātrāk atveseļoties.

Kā darbojas imunitāte?

Imunitāte ir organisma neuzņēmība pret dažādām sēnīšu, baktēriju un vīrusu ierosinātām infekcijām, citu patogēnu ietekmi, dažādiem toksīniem un svešķermeņiem, kas varētu mums kaitēt. Imunitāte palīdz atpazīt svešos mikroorganismus, īsteno organisma aizsardzību, nosakot un turpmāk ignorējot sev piederošas olbaltumvielas, bet reaģējot uz svešajām. 

Pārmantotās jeb iedzimtās imunitātes kvalitāti nosaka gēni, un to ietekmēt nav cilvēka spēkos. Iegūtā imunitāte veidojas dzīves laikā, saskaroties ar dažādiem ārējās vides faktoriem, tajā skaitā gripas vīrusiem. Tieši šīs imunitātes stiprināšanai domātas vakcīnas, vitamīnu un minerālvielu kompleksi, veselīgs un daudzveidīgs uzturs.

