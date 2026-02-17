"Sony World Photography Awards" paziņojis 10 kategoriju uzvarētājus un finālistus 2026. gada atklātajā konkursā, izceļot labākos atsevišķos fotoattēlus, kas uzņemti 2025. gadā.
Kā norāda konkursa rīkotāji, šogad balvai iesniegti vairāk nekā 430 tūkstoši attēlu no vairāk nekā 200 valstīm. Atklātais konkurss, kas notiek jau 19. gadu, godina viena attēla spēju atklāt stāstu un raisīt emocijas.
Uzvarētāju un pārējo finālistu darbi būs skatāmi "Sony World Photography Awards" izstādē Somerseta namā Londonā no 2026. gada 17. aprīļa līdz 4. maijam, pēc tam izstāde dosies arī uz citām vietām.
Šogad atklātā konkursa uzvarētāji pārstāv dažādas fotogrāfijas kategorijas — arhitektūru, portretus, ainavas, ielu fotogrāfiju, ceļojumus, kustību un savvaļas dabu. Laureātu vidū ir fotogrāfi no Zviedrijas, Irānas, ASV, Vācijas, Itālijas, Japānas, Austrālijas un citām valstīm.
Kategoriju uzvarētāju darbi ietver gan ainaviskus tuksneša kāpu kadrus Namībijā, gan portretus ar spēcīgu emocionālu vēstījumu, gan arī spontānus un humoristiskus mirkļus ceļojumos un ikdienas dzīvē.
Aptauja
Vai piekrītat jauniešu uzskatam, ka darbs dzīvē nav vissvarīgākais?
