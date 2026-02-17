"Sony World Photography Awards" paziņojis 10 kategoriju uzvarētājus un finālistus 2026. gada atklātajā konkursā, izceļot labākos atsevišķos fotoattēlus, kas uzņemti 2025. gadā.

Kā norāda konkursa rīkotāji, šogad balvai iesniegti vairāk nekā 430 tūkstoši attēlu no vairāk nekā 200 valstīm. Atklātais konkurss, kas notiek jau 19. gadu, godina viena attēla spēju atklāt stāstu un raisīt emocijas.

Uzvarētāju un pārējo finālistu darbi būs skatāmi "Sony World Photography Awards" izstādē Somerseta namā Londonā no 2026. gada 17. aprīļa līdz 4. maijam, pēc tam izstāde dosies arī uz citām vietām.

Šogad atklātā konkursa uzvarētāji pārstāv dažādas fotogrāfijas kategorijas — arhitektūru, portretus, ainavas, ielu fotogrāfiju, ceļojumus, kustību un savvaļas dabu. Laureātu vidū ir fotogrāfi no Zviedrijas, Irānas, ASV, Vācijas, Itālijas, Japānas, Austrālijas un citām valstīm.

Kategoriju uzvarētāju darbi ietver gan ainaviskus tuksneša kāpu kadrus Namībijā, gan portretus ar spēcīgu emocionālu vēstījumu, gan arī spontānus un humoristiskus mirkļus ceļojumos un ikdienas dzīvē.

Filips, starptautiski atzīts, pašmācībā izglītojies vulkānu pētnieks, kurš stāv uz vulkāniskas izcelsmes iežu bumbas Tannas salā, Vanuatu.
Kustībās izplūdis fotoattēls no panku koncerta Providencē, Rodailendas štatā, ASV, kurā iemūžināta tā brīža dinamika.
Ģimene uz Ørnevegen (Ērgļu ceļa) Norvēģijā, kurā redzamas viņu humoristiskās sejas izteiksmes, apbrīnojot ainavu.
Namībijas Sossusvlei kāpu ģeometriskā kompozīcija un bagātīgās, siltās krāsas.
Zila polārlapsa Vāragas pussalā, Norvēģijā. Lapsa ir nokļuvusi sniegputenī, drosmīgi stāvot pretī vējam un sniegam.
Papīrfabrika Obbolā, Zviedrijā, apņemta ar ēnu, betona un mākoņu slāņiem tumšā novembra naktī.
Dzīvīgais Abare festivāls — vīri lec upē, kamēr liesmo lāpas; šie ir tradicionāli svētki, kas Japānas Noto reģionā tiek nodoti no paaudzes paaudzē jau vairāk nekā trīs gadsimtus.
Zila automašīna uz spilgti zaļo un rozā ēku fona Bo-Kaap rajonā Keiptaunā, Dienvidāfrikā.
Portrets, kurā izmantoti inscenēti un simboliski elementi, veidojot aizkustinošu odu Irānas sievietēm.
Jauna sieviete un viņas govs, kas atpūšas kopā klētī, lai izvairītos no vasaras karstuma Rietumvirdžīnijā, ASV.
