Šogad Latviju Eirovīzijas 70. dziesmu konkursā Vīnē pārstāvēs dziedātāja Atvara. Kā raksta izdevums "Privātā Dzīve", viņas personiskais vēstījums uzrunājis tūkstošiem cilvēku, un tagad māksliniece cer aizkustināt arī citu valstu klausītājus.
Dziedātāja uzskata, ka tieši patiesums un atklātība, ar kādu radīta konkursa dziesma "Ēnā", bijis galvenais iemesls, kāpēc skatītāji viņu izvēlējušies kā Latvijas pārstāvi. 32 gadus vecā Atvara dziesmā atklājusi pašas bērnībā pārdzīvoto, uzsverot, ka tajā runā par sāpēm un tēmām, kas aktuālas daudziem, vienlaikus nevienu nevērtējot.
Viņas tēvs, kurš nu jau ir aizsaulē, dzīvē pieņēmis nepareizus lēmumus un nonācis atkarību varā, pieviļot arī savus tuvākos. Vēlāk, jau pieaugušā vecumā, Atvara ar tēvu izrunājusies un viņam piedevusi. "Savā būtībā viņš bija ļoti sirsnīgs cilvēks, un viens pret otru esam palikuši mīlestībā.
Lai arī tētis vairs nav klātesošs, zinu — viņš šobrīd ļoti lepojas ar manu uzvaru."
Atvara norāda, ka arī Eirovīzijā dziesmu izpildīs latviešu valodā, jo emocijas esot svarīgākas par vārdu saprotamību, turklāt tā ir iespēja pasaulē parādīt latviešu valodas skanējumu.
Uz skatuves viņa kāpusi greznā vakarkleitā, kuras dizaina autore ir Inna Bertāne, bet kleitu radījušas "Kroeno" meistaru komandas šuvējas. Dziedātāja vēl nav izlēmusi, vai Eirovīzijā mainīs savu skatuves tēlu, jo atzīst, ka nemaz necerēja uz uzvaru. Viņa bija pārliecināta, uzvarēs grupa "Kautkaili".
Plašāk lasiet žurnālā "Privātā Dzīve".
