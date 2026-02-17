Vārdu reģistrēšana preču zīmēs kļuvusi par aizvien biežāku praksi. Tā piemēram, savu vārdu reģistrējuši Kristaps Porziņģis, Lauris Dārziņš... Pēc skandāla ap Raimonda Paula vārda izmantošanu dziesmu svētku "Manai dzimtenei" organizēšanā, radās jautājums, vai Raimonda Paula vārds vispār bija reģistrēts kā preču zīme un vai viņa vārdu drīkstēja izmantot arī citi?
TV24 raidījumā "Dienas personība ar Veltu Puriņu" atbildi uz šiem jautājumiem sniedz Patentu valdes direktors Agris Batalauskis.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu