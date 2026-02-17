Pēdējās nedēļas laikā sociālie mediji Āfrikā “vārās” no viena kontinenta krasta līdz otram – sašutumu izraisījis krievu tūrists, kurš sarīkojis vairākās valstīs “seksa turneju”. Tas vēl nebūtu nekas neparasts, taču viņš filmējis uzrunātās sievietes ar slēpto kameru un video tirgojis internetā.

Ziņas par “tūrista” Vjačeslava izdarībām saņemtas no Kenijas, Ganas, Nigērijas, Dienvidāfrikas. Viņš uzrunā sievietes uz ielas, veikalos, aptiekās, pat tirdzniecības centra apsardzes darbinieci, lielākoties īsi un konkrēti – tu man patīc, vai varam satikties? Daļa atsaka, bet daudzas piekritušas doties uz Vjačeslava īrētajiem apartamentiem, nenojaušot, kādās lamatās iekrīt.

Proti, viņš ir slepus filmējis video, kā var noprast, ar 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē