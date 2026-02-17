Filmas "Perfektie" pirmizrādes vakarā aktieris un nekustamo īpašumu aģents Jānis Āmanis tika pamanīts kādas nezināmas sievietes sabiedrībā, vēsta žurnāls "Kas Jauns".
Uz jautājumu, kas ir pievilcīgā brunete, Jānis žurnālam ar humoru atbildējis, ka tā esot sena, sen nesatikta paziņa, ar kuru kopā nolēmuši noskatīties filmu. Vienlaikus viņš noliedza, ka starp abiem būtu romantiskas attiecības.
Noskaidrots, ka Āmaņa pavadone ir Ieva Ādamsone. Viņa strādā Valsts probācijas dienestā kā Resocializācijas departamenta vadošā eksperte.
Zināms, ka aktieris Jānis Āmanis 2023. gadā izšķīrās no sievas Santas Āmanes. Laulībā viņiem piedzimis dēls.
Vairāk lasiet žurnāla "Kas Jauns" 17. februāra izdevumā.
