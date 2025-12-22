Ziemassvētku saviesīgais vakars šova "Slavenības. Bez filtra" dalībniekiem izvērtās par īstu emociju karuseli. Lai gan pasākuma mērķis bija kopīga svētku svinēšana, dažādie temperamenti un neatrisinātie konflikti radīja nospriegotu gaisotni, liekot daļai viesu izjust manāmu diskomfortu.
Sākotnēji vakars iesākās uz pozitīvas nots – klātesošie apmainījās ar mīļiem sveicieniem un iepazina tos kolēģus, kurus iepriekš nebija satikuši. Tomēr situācija mainījās, kad telpā ienāca viena no pamanāmākajām šova dalībniecēm – dzejniece Magone Liedeskalna. Lai gan lielākā daļa viesu viņu uzņēma ar ovācijām un arī pati Magone neslēpa prieku par pirmo klātienes tikšanos ar daudziem kolēģiem, attiecības ar Latgales patrioti Margaritu Kolosovu saglabājās vēsas.
Izvairoties no saskarsmes ar Margaritu, Magone vien piebilda: "Te jau ir savas attiecības." Vēlāk, skaidrojot saspīlējuma iemeslus, viņa atzina: "Margarita, uj! Mums ir vecs stāsts no iepriekšējās dzīves. Es jau domāju, ka būs kādi asumi..." Kamēr pārējie viesi neizpratnē mēģināja uzminēt dāmu kopīgās pagātnes detaļas, Magone pamanīja pārmaiņas kolēģes uzvedībā, sakot: "Samērā normāla palikusi. Uzslava. Raksturs ir drusciņ piezemēts, nebliež vairs visu visiem virsū."
Margarita uz šo situāciju raudzījās ar humoru, atklājot, ka prātā nākusi tikai viena frāze: "Tu ar mani arī sveicināsies?" Kaut arī abas neatklāja, par kādām nesaskaņām runā, visticamāk, ka iemesls meklējams kādreizējā ģimeņu attiecību šovā “Ķibeles mūsmājās” atspoguļotajos notikumos, kad Margarita asi kritizēja Magones nekārtību mājās, kā arī nespēju tikt galā ar visiem darbiem.
Kopā ar Aleksandru un Indru dāmas nonāca pie secinājuma, ka viņas visas šobrīd ir neprecētas, uz ko Indra asprātīgi piebilda, ka būt brīvai šobrīd ir aktuāla tendence. Neskatoties uz jautrību, gaisā virmoja neziņa par Kambalu pāra ierašanos. Ņemot vērā pēdējā laika publiskos notikumus Olgas un Kaspara dzīvē, pārējie dalībnieki diskutēja, vai laulātie maz ieradīsies un vai viņi svētkus svinēs kopā.
