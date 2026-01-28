Pēc telefonsarunas ar savu bijušo simpātiju Edgaru, paziņojot DNS testa rezultātus, dzejniece Magone Liedeskalna un viņas uzticamā draudzene Ilva šovā "Slavenības. Bez filtra" nodevās skaudrai pagātnes analīzei. Saruna raisīja dziļas pārdomas par to, kāpēc attiecības ar apkārt esošajiem vīriešiem tā arī nav izdevušās.
Lai gan Edgars sarunas laikā šķitis neierasti kluss, dāmas secināja, ka tas drīzāk liecina par samierināšanos, nevis aizvainojumu. Magone novēroja: "Bet mazrunīgs, un tas viņam nav raksturīgi," kamēr Ilva uzteica vīrieša briedumu, spējot pieņemt notikušo bez liekas drāmas. Tomēr Ilva neslēpa skepsi par to, vai šis klusums netiks pārvērsts publiskā izrādē vēlāk: "Viņš kā pieaudzis cilvēks visu to paņēma, noklausījās un pieņēma.”
Magone atzīst, ka publiska attiecību šķetināšana nav patīkama, taču viņa to uzskata par savām tiesībām: "Bet, ja cilvēks izdarījis pāri un man tas sāp, man ir tiesības skaļi par un parunāt, pateikt, lai citi zina – es tā negribu, man tas nepatīk, es nepieņemu."
Vērtējot savus bijušos partnerus, Venti un Žani, dzejniece viņus nodēvē par dzīves posmu mentoriem, kuru misija viņas liktenī ir beigusies. Viņa neredz jēgu uzturēt mākslīgu saikni, ja nav kopīgu interešu: "Man nav pat saskares punkta vairs – ne par ko runāt, ne kopīga ceļa, ne mērķu. Kāpēc ir jāeksistē blakus?"
Lai gan Edgars sākotnēji spējis apburt, Magone uzsver, ka romantika beidzās brīdī, kad sākās kopdzīves rūpes. Viņasprāt, kavalieris prata "atrast pogas, pa kurām uzspiest", taču izgāzās elementāros saimniecības jautājumos. "Man tas patika, tas bija labi, bet, tiklīdz sākās rutīna, ikdienas dzīves jautājumi – bumbiņa rasā, tur viss ir galīgajā basā!" ironizē dzejniece, pieminot vīrieša nespēju saprast lielas ģimenes vajadzības, kur "ar vienu tualetes papīra rulli ir par maz ģimenei četriem cilvēkiem".
Arī ilggadējā pielūdzēja Andra Rudzīša centieni Magones acīs nav guvuši atsaucību. Viņa uzskata, ka ar jūtām vien nepietiek, lai veidotu kopīgu nākotni, jo viņu dzīves ceļi ir paralēli un nesavienojami: "Ne vienmēr mēs varam mīlēt to, ko mēs mīlam, un atpakaļ. Katram ir savs, un tās patikšanas ir dažādas. Viņa un mani mērķi atšķiras, un tajā brīdī nav nekādi savienojami. Un ko redz perspektīvā? Neko neredz."
Draudzene Ilva šajā jautājumā ir vēl tiešāka, norādot, ka Andris Magonei nav piemērots ne rakstura, ne vizuālā tēla ziņā: "Andris tev nav piemērots. Es saprotu, ka tā nedrīkst teikt, bet viņš arī tev vizuāli nav pieskaņots cilvēks – arī vizuāli pāri saskaņojas. Viņš nav tava tipa vīrietis, kuram būtu jābūt."
Magone sarunu noslēdz ar skaidru uzstādījumu – viņa vairs nav gatava samierināties ar mazumiņu. Viņasprāt, "bezatbildīgi vīrieši nav viņas variants", piebilstot: "Stiprām sievietēm ir vajadzīgs vai nu vienā līmenī, vai stiprāks par viņām."
VIDEO skaties: 1188play.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu