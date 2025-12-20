Realitātes šova "Slavenības. Bez filtra" zvaigzne Magone Liedeskalna komentējusi mītus par to, ka viņas gaitas televīzijas ekrānos būtu rūpīgi izplānots iestudējums. Sabiedrībā valdošās aizdomas par scenārija esamību Magone apsprieda kopā ar tuvu paziņu Ilvu, beidzot pieliekot punktu nebeidzamajām spekulācijām.
Pēc kopīgas atpūtas SPA centrā, abas dāmas veltīja laiku pastaigām pa galvaspilsētu, pievēršoties tēmai par skatītāju skeptisko attieksmi. Ilva neslēpa, ka daudzi sekotāji netic notikumu autentiskumam, tomēr viņas personīgā pieredze liecina par pretējo: "Tā jau domāja visi, ka tas viss ir reāli iestudēts, bet ar tevi, man liekas, tas ir tāds prikols, ka notiek viss tik reāli dabīgi."
Ilva uzsver, ka, esot Magones tuvumā, nekad nevar paredzēt nākamo pavērsienu. Viņasprāt, draudzenes ikdiena ir tik dinamiska un neprognozējama, ka nekāds scenārijs nespētu to atdarināt: "Es, kad satiekos ar Magoni, domāju tā – nu, gribi vai negribi, bet šodien kaut kam būs tiešām jānotiek! Viss, kas notiek ar tevi, ir tik negaidīti kā zibens spēriens."
Arī pati galvenā varone kategoriski noliedz jebkādu mākslīgu iejaukšanos savā dzīves ritmā. Magone atzīst, ka viņas ikdiena ir pietiekami krāšņa arī bez režisora norādījumiem. Ar sev raksturīgo humora devu viņa izteicās par aizvadīto dienu: "Zini, Dievs, liels paldies tev, ka esi mani šodien saudzējis no visādiem tizleņiem!"
Pastaigas noslēgumā draudzenes secināja, ka dienas bez starpgadījumiem ir liels retums, tādēļ tās būtu pelnījušas īpašu atzīmi kalendārā. Tāpat sarunās izskanēja ideja par jauna televīzijas formāta izveidi – iepazīšanās šovu tieši tiem, kuri jau pārkāpuši 40 gadu slieksni un meklē otro pusīti.
VIDEO skaties: 1188play!
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu