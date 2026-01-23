Plenārsesijā aizvakar EP devis zaļo gaismu Eiropas Padomes lēmumam piemērot ciešākas sadarbības procedūru, lai sniegtu Ukrainai atbalsta aizdevumu 90 miljardu eiro apmērā.
Vienošanās par ES atbalsta aizdevumu tika panākta Eiropadomes samitā Briselē 2025. gada 18. decembrī, un Eiropas Komisija ar attiecīgu priekšlikumu paketi nākusi klajā 2026. gada 14. janvārī. Tā kā Čehija, Ungārija un Slovākija ir izvēlējušās neatbalstīt šo aizdevumu, vienošanās panākta saskaņā ar ciešākas sadarbības procedūru – mehānismu, kas ļauj atsevišķām ES dalībvalstīm sadarboties konkrētās jomās. Saskaņā ar ES pamatlīgumiem ciešākas sadarbības procedūrai ir vajadzīga Eiropas Parlamenta piekrišana.
EP deputāti arī lēmuši paātrināt darbu pie aizdevuma un ar to saistītajiem likumprojektiem, par kuriem parlamentam un padomei tagad ir jāvienojas saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru.
Atbalsta pakete paredz 90 miljardu eiro aizdevumu Ukrainai, ko finansētu, ES valstīm kopīgi aizņemoties līdzekļus kapitāla tirgos. Kā aizdevuma garantija kalpotu ES budžeta "manevrēšanas telpa". Šis finanšu instruments sniegs militāro palīdzību un vispārējā budžeta atbalstu Kijivai, kā arī atbalstīs Ukrainas aizsardzības rūpniecību un tās integrāciju Eiropas aizsardzības industriālajā bāzē.
Publikācija tapusi sadarbībā ar Eiropas Parlamenta biroju Rīgā.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.