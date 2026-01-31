Pirms divām nedēļām man bija patiess prieks piedalīties "Oulu – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2026" atklāšanas festivālā. Šī nedēļas nogale piedāvāja iedvesmojošu kultūras notikumu klāstu: svinības oficiāli atklāja prezidents Aleksandrs Stubs, uzstājās starptautiski atzīti somu mākslinieki, bet ilgi gaidītās sāmu operas "Ovllá" pasaules pirmizrāde piešķīra Oulu un tās 39 pašvaldību veidotajai programmai īpašu ziemeļu noskaņu.
Latvija, jo īpaši Liepāja, bija pārstāvēta iespaidīgi. Pašā ziemeļu ziemas sirdī Liepāja radīja aizraujošu "vasaras oāzi" ar siltumu, viesmīlību un ieskatu pilsētas kultūras identitātē, gatavojoties savam Eiropas kultūras galvaspilsētas gadam 2027. gadā. Oulu izcēla savu ziemeļniecisko radošumu un akcentēja klimata jautājumu, savukārt Liepāja aicināja apmeklētājus iepazīt Latvijas kultūras mantojumu.
Šīs abas pilsētas man ir īpaši tuvas: Somijas ziemeļi ir mana dzimtā puse, savukārt šobrīd man ir tas gods pildīt Somijas vēstnieces pienākumus Latvijā. Eiropas kultūras galvaspilsētas tituls ir kā tilts starp Oulu un Liepāju, tilts, kas balstās uz nepārtrauktību, sadarbību un kopīgām vērtībām.
Liepājas dalība Oulu atklāšanas festivālā spilgti apliecināja, cik organiski šīs pilsētas viena otru papildina. To sadarbība iemieso plašākas vērtības – pārrobežu sadarbību, atvērtību un mūsdienīgu izpratni par to, kā kultūra tiek kopīgi radīta un pieredzēta Eiropā. Kopā tās parāda, kā dažādu gadu Eiropas kultūras galvaspilsētas var veidot nepārtrauktu attīstības impulsu, nododot tālāk radošas idejas un stiprinot Eiropas kultūras saites – no Oulu tēmas "Kultūras klimata pārmaiņas" līdz Liepājas 2027. gada programmai.
Abas pilsētas ir veidojusi Baltijas jūra – ar tās jūrniecības mantojumu, atvērtību un spēju savienot cilvēkus un idejas. Tās vieno arī pārliecība, ka kultūra ir spēks, kas rada piederības sajūtu un satuvina kopienas.
Kultūras dialogs jau izsenis ir bagātinājis Somijas un Latvijas attiecības. Mūsu vēsture ir atšķirīga, taču Baltijas jūra vienmēr ir kalpojusi kā kopīga apmaiņas telpa. Šodien šis dialogs ir svarīgāks nekā jebkad agrāk, tas atgādina, ka kultūra neapstājas pie robežām, bet aug tad, kad cilvēki satiekas, ieklausās un mācās cits no cita.
Prezidenta Aleksandra Stuba pagājušā gada valsts vizīte Latvijā, tostarp simboliska pieturvieta Liepājā, vēl vairāk nostiprināja mūsu valstu attiecības. Izceļot gan mūsdienu sadarbību, gan kopīgo vēsturi, šī vizīte bija viens no stūrakmeņiem arī "Oulu 2026" un "Liepājas 2027" partnerībai. Prezidenta Stuba vizīte Liepājā – no sarunām ar pilsētas vadību līdz somu jēgeru piemiņas godināšanai Svētās Trīsvienības katedrālē – apliecināja, kā politiskie, vēsturiskie un kultūras pavedieni savijas vienotā stāstā.
Somiju un Latviju vienojošās vērtības – tuvība dabai, ilgtspēja, aktīva pilsoniskā līdzdalība un cieņa pret dizainu – veido mūsu redzējumu par pilsētu nākotni. Tās nosaka, kā veidojam kopienas, veicinām inovācijas un pieņemam daudzveidību.
Kultūras apmaiņa starp Oulu un Liepāju uzplaukst mūzikā, mākslā, izglītībā un jauniešu sadarbībā. Savu vizīšu laikā Liepājā arvien vairāk esmu iepazinusi tās bagāto muzikālo mantojumu un spēcīgo māksliniecisko identitāti, savukārt Oulu mani joprojām iedvesmo ar savu dinamisko laikmetīgo un digitālo kultūru. Kopā tas veido unikālu un savstarpēji papildinošu kultūras kopainu.
Oulu un Liepājas ceļi kā Eiropas kultūras galvaspilsētām šķiet savstarpēji saskanīgi.
Abas pilsētas izmanto šo iespēju, lai māksla, tradīcijas un kultūras mantojums kļūtu par daļu no ikdienas dzīves ritma. To sadarbība apliecina, ka kultūra ir kas vairāk par pasākumiem, tā veido savstarpēju izpratni, rosina radošumu un vairo mūsu pilsētu atpazīstamību visā Eiropā. Vissvarīgākais, tā satuvina cilvēkus, īpaši jauniešus, kuri šo darbu turpinās arī nākotnē. Lai veicinātu šīs apmaiņas attīstību un padarītu sadarbību vēl konkrētāku, lielisks solis ir gaidāmais "Air Baltic" lidojumu savienojums starp Oulu un Rīgu, kas startēs šā gada martā.
Oulu un Liepāja kā Eiropas kultūras galvaspilsētas mums atgādina, ka kultūra ir kopīga valoda. Mācoties vienam no otra un strādājot plecu pie pleca, mēs stiprinām Baltijas jūras reģiona garu, saglabājot to radošu, atvērtu un, pats galvenais, vienotu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu