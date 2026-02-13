Bezvēsts pazudušās Paulas Dukures brālis sociālajos medijos aicinājis sabiedrību turpināt palīdzēt māsas meklēšanā un neizdarīt pārsteidzīgus secinājumus.
Savā "Instagram" ierakstā viņš apstiprināja, ka Paula kopš vakardienas vakara ir bezvēsts prombūtnē, un pateicās cilvēkiem par iesaisti un atbalstu.
"Atbalsts ir liels, domāsim labas domas. Es ceru, ka viss nokārtosies," teica Paulas brālis.
Viņš arī aicināja atsaukties ikvienu, kura rīcībā varētu būt informācija par jaunietes iespējamo atrašanās vietu.
"Droši rakstiet, ja jums ir kāda informācija par to, kur šis cilvēks varētu atrasties. Tiešām domāsim labas domas, neizdarīsim pārsteidzīgus secinājumus, es vienmēr esmu bijis cilvēks, kurš ticējis labajam," viņš sacīja.
Jau ziņots, ka Valsts policija izsludinājusi Paulas Dukures meklēšanu. Viņa 12. februārī ap pulksten 18 izgāja no kādas adreses Rīgā, Veldres ielā, un kopš tā laika viņas atrašanās vieta nav zināma. Policija aicina ikvienu, kuram ir informācija par jaunietes iespējamo atrašanās vietu, zvanīt pa tālruni 112.
