Francijas policija aizturējusi vēl piecus cilvēkus, tostarp galveno aizdomās turamo, saistībā ar šomēnes notikušo juvelierizstrādājumu zādzību no Luvras muzeja, ceturtdien paziņoja Parīzes prokurore Laura Beko.
"Mums viņš bija redzeslokā," par galveno aizdomās turamo sacīja Beko, piebilstot, ka nav atrasta neviena no nozagtajām dārglietām.
Beccuau pavēstīja, ka DNS pierādījumi saista galveno aizdomās turamo ar zādzību, un norādīja, ka viņš bija viens no četru cilvēku komandas, kas 19. oktobrī veica laupīšanu.
"Kas attiecas uz pārējām personām, kuras atrodas policijas apcietinājumā, tie ir cilvēki, kuri varētu mums sniegt informāciju par notikumu gaitu," viņa sacīja, piebilstot, ka ir pāragri sniegt papildu informāciju par aizdomās turētajiem.
Piecas personas tika aizturētas trešdien Parīzē un tās apkaimē.
Diviem sestdien aizturētajiem aizdomās turētajiem trešdien tika izvirzītas apsūdzības zādzībā un noziedzīgā sazvērestībā pēc tam, kad viņi daļēji atzina apsūdzības, norādīja prokurori. Viņiem tika piemērots pirmstiesas apcietinājums.
19. oktobrī maskās tērpti noziedznieki ielauzās Luvrā un nozaga deviņus eksponātus no imperatoru kolekcijas, arī Napoleonam un viņa sievai Žozefīnei piederošas rotaslietas. Nolaupīto dārglietu vērtība tiek lēsta 88 miljonu eiro apmērā.
Pēc nedēļas Francijas mediji vēstīja, ka aizturēti divi aizdomās turamie par zādzību.
Viens no viņiem tika aizturēts Parīzes Šarla de Golla lidostā pirms iekāpšanas lidmašīnā, kas devās uz Alžīriju.
Otrs tika aizturēts Sēnas-Sendenī departamentā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu