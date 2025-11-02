Igaunijas un Krievijas robežupē Narvā svētdien pamanīts Krievijas robežsardzes kuteris ar algotņu grupējuma "Vagner" karogu.
Igaunijas Ārlietu ministrija platformā "X" ironizē, ka, šķiet, šoreiz "Vagner" algotņi pārņēmuši Krievijas robežsardzi.
"Vai "Vagner" atkal dodas uz Maskavu vai šoreiz sāks no Sanktpēterburgas? Grūti pateikt. No mūsu robežas puses izskatās, ka viņi anektējuši Krievijas robežsardzi. Kas zina... Krievijas Ārlietu ministrija?" raksta Igaunijas Ārlietu ministrija.
"Vagner" kaujinieki devās uz Maskavu 2023. gada jūnijā. Grupējuma virzīšanās uz Maskavu tika apturēta, bet tā vadonis Jevgeņijs Prigožins dažus mēnešus vēlāk gāja bojā mīklainā lidmašīnas katastrofā Tveras apgabalā.
