Itālijai piederošās Sicīlijas salas Nišemi pilsētiņas iedzīvotāji nonākuši bīstamā situācijā, jo nesenā ciklona "Harijs" lietavas izraisījušas zemes nogruvumus, kas apdraud ēkas.
Nišemi atrodas kalna virsotnē, bet nogruvums gar tā nogāzi stiepjas četru kilometru garumā (attēlā). Amatpersonas presei paudušas, ka līdz šim savas mājas nācies pamest 1500 iedzīvotājiem. Zeme nogāzē turpināja lēnu kustību uz leju, raisot bažas, ka nobrukums varētu sasniegt un apdraudēt arī senās pilsētas vēsturisko centru. Amatpersonas pirmdienas vakarā lēsa, ka visas ēkas, kas atrodas 50–70 metru attālumā no nogāzes, sabruks. Nišemi skolas ir slēgtas, tāpat kā vienīgā šoseja, kas 25 tūkstošu iedzīvotāju pilsētu saista ar Vidusjūras piekrasti.
