Itālijas galvaspilsētas Romas viens no visvairāk apjūsmotajiem tūristu apskates objektiem – Trevi strūklaka – kopš pirmdienas ieskauta norobežojošās barjerās un piekļūšana tai no rīta līdz pulksten 22 kļuvusi par maksas pasākumu.
Pieejas biļete strūklakai maksā divus eiro. Pašiem romiešiem biļete nav jāpērk. Romas pašvaldība norāda, ka maksas ieviešana ir mēģinājums regulēt tūristu plūsmu, jo Trevi laukumā tā jau kļuva pārmēru liela – dienā šo vietu līdz šim vēlējās apskatīt ap 70 tūkstošiem interesentu, bet gadā tie ir vairāk nekā 10 miljoni cilvēku. Jau pirms gada bija mēģinājums grūstīšanos mazināt, ierobežojot vienlaicīgu apmeklētāju skaitu pie fontāna ūdeņiem līdz 400 personām, bet tas nav līdzējis. Ieņēmumi turklāt palīdzēs "mūžīgās pilsētas" rotu uzturēt pienācīgā kārtībā.
