Man ir darba piedāvājums Jūrmalā. Pati esmu deklarēta Rīgā. Ja strādāšu Jūrmalā, vai man būs jāmaksā iebraukšanas maksa? Ja tā, vai varētu saņemt atbrīvojumu no šīs maksas, ja mana mamma (pensionāre) dzīvo un ir deklarēta Jūrmalā? Varbūt to varu saņemt, ja mamma tiks reģistrēta kā konkrētā auto īpašniece vai turētāja?Jautā Kristīne Rīgā.

Jūrmalas pašvaldības Finanšu nodaļas nodokļu daļā informē, ka nodevas par transportlīdzekļa iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalā likmes, atvieglojumi un atbrīvojumi ir noteikti Jūrmalas domes saistošajos noteikumos nr. 13 Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas val

Saskaņā ar tiem, ja cilvēks ir deklarēts Rīgā, bet strādās Jūrmalā, viņam būs jāmaksā nodeva par iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalā. stspilsētas administratīvajā teritorijā.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē