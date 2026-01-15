Vīna vakars trīs cilvēku kompānijai Jēkabpils pusē beidzies ar traģēdiju — ugunsgrēkā dzīvību zaudējusi sieviete, bet diviem vīriešiem izdevies izglābties, pēdējā brīdī pametot degošo māju, ziņo raidījums "Degpunktā".
Uguns pilnībā nopostīja koka namu, saglabājoties vien mūrētajai krāsnij un skurstenim. Valsts policija sākusi kriminālprocesu, lai noskaidrotu ugunsgrēka iemeslus. Vietējie iedzīvotāji norāda, ka liktenīgajā dienā mājā notikusi alkohola lietošana vairāku cilvēku lokā, kuras laikā izcēlies strīds, bet neilgi pēc tam sākusies degšana.
Kaimiņš stāsta, ka sieviete bijusi nokritusi uz plīts, viens no vīriešiem devies izsaukt neatliekamo palīdzību, bet pa to laiku liesmas jau pārņēmušas māju, un par notikušo nācies ziņot glābējiem.
Nama saimnieks Igors pēc nelaimes mitinās pie drauga Ivara. Abi atminas, ka sieviete dzīvojusi tajā pašā mājā — katram bijusi sava istaba, bet kopīga virtuve. Viņi stāsta, ka sākotnēji visi lietojuši alkoholu, pēc tam devušies gulēt, bet pamodušies jau dūmu pilnās telpās. Viens no vīriešiem centies sievieti izglābt, taču apstākļi to nav ļāvuši.
"Pamodāmies, kad viss jau bija dūmos,"
atceras viens no vīriešiem.
Papildu risku radījušas arī kartona kastes, kas bijušas piestiprinātas pie sienām siltuma noturēšanai — tās ugunsgrēka laikā tikai veicinājušas liesmu izplatību. Vīrieši atzīst, ka alkohola lietošana viņiem bijusi ierasta, taču notikušais licis nopietni pārvērtēt sekas.
Abi pagaidām turpinās dzīvot kopā, kamēr Igors meklēs jaunu mājvietu.
