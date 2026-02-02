Pērn dažādu nozaru pārstāvji, tostarp politiķi, izmantoja iespējas doties apmaksātos braucienos uz Ķīnu, un nereti pēc šādām vizītēm personas apzināti, bet atsevišķos gadījumos arī neapzināti kļuva par Ķīnas interešu lobētājiem, secināts Valsts drošības dienesta (VDD) pārskatā par dienesta darbību pagājušajā gadā.
Līdzīgi kā iepriekš, arī 2025. gadā Latvija nebija starp Ķīnas specdienestu galvenajiem izlūkošanas mērķiem. Tomēr tie saglabāja interesi par informāciju saistībā ar politiskajiem procesiem, aizsardzības jomu, ekonomisko situāciju Latvijā, kā arī par Latvijas darbību NATO un Eiropas Savienības institūcijās un šo organizāciju dienaskārtību.
VDD norāda, ka lielāko izlūkošanas potenciālu Ķīnai joprojām nodrošina darbība no savas teritorijas, ko veicina Latvijas valstspiederīgo braucieni uz Ķīnu un nepietiekami kritiska attieksme pret šīs valsts radītajiem riskiem. Ķīnas institūciju un organizāciju piedāvātās apmaksātās vizītes radīja labvēlīgu vidi potenciālu informācijas avotu un interešu lobētāju atlasei un vervēšanai.
Dienesta rīcībā esošā informācija liecina, ka šādās vizītēs pērn devušies akadēmiskās un zinātnes vides pārstāvji, politiķi, uzņēmēji un kultūras jomas pārstāvji.
Pēc braucieniem daļa šo personu aicinājušas uz ciešāku sadarbību ar Ķīnu
un izplatījušas Ķīnas Komunistiskās partijas oficiālos vēstījumus par tai nozīmīgiem jautājumiem.
Ietekmes palielināšanai Ķīna Latvijā galvenokārt izmantojusi tā dēvēto maigo varu — popularizējusi kultūru, veicinājusi sadarbību akadēmiskajā jomā un citos veidos veidojusi priekšstatu par sevi kā uzticamu un uz attīstību vērstu partneri.
Vienlaikus VDD uzsver, ka arī šādas aktivitātes saistītas ar izlūkošanas riskiem, jo Ķīnas likumi paredz uzņēmumu un valstspiederīgo pienākumu nepieciešamības gadījumā atbalstīt valsti un tās specdienestus. Šīs prasības attiecas arī uz ārvalstīs reģistrētiem Ķīnas uzņēmumiem un ārzemēs dzīvojošiem valstspiederīgajiem.
Tādējādi Ķīna īsteno tā dēvēto "visas sabiedrības" pieeju informācijas iegūšanai, tostarp zinātniskajā un ekonomiskajā jomā.
VDD vērtējumā būtiskākā Ķīnas ietekme Latvijā saglabājas akadēmiskajā un pētniecības vidē. Tiek izmantoti esošie sadarbības formāti, tostarp Konfūcija institūtu tīkls un līgumi ar augstskolām, kā arī piedāvāti jauni sadarbības modeļi.
Sadarbība akadēmiskajā jomā bijusi viena no prioritātēm arī Ķīnas delegāciju un Konfūcija institūta pārstāvju vizītēs atsevišķās Latvijas pašvaldībās.
Izlūkošanas riskus rada arī Ķīnā ražotu tehnoloģiju izmantošana valsts nozīmes objektos, iestādēs un uzņēmumos, kas strādā ar sensitīviem datiem.
