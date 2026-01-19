Pēdējo divu nedēļu laikā arestētas vismaz trīs personas, kas saistītas ar tā saukto "Baltijas antifašistu" grupējumu. Izmeklēšanā noskaidrots, ka šīs personas Latvijā izveidojušas ziņotāju tīklu, kas ilgstoši nodevis Krievijas specdienestiem informāciju par militārās tehnikas pārvietošanos, Ukrainas atbalstītājiem un ukraiņiem Latvijā, kā arī veidojis potenciālo upuru sarakstus, ziņo raidījums "Nekā personīga".
Personu apcietināšana balstīta dokumentos, kas nonākuši Kremļa opozicionāra Mihaila Hodorkovska dibinātā "Dosjē centra" rīcībā un nodoti arī raidījumam. Tie liecina, ka grupējums nav tikai ideoloģiska kopiena – tā dalībnieki mēģinājuši iefiltrēties dronu ražotnēs, vākuši izlūkinformāciju un fiksējuši personas, kas atbalsta Ukrainu vai publiski izmanto tās simboliku.
Viens no ziņotājiem bijis veikala apsargs Igors Andrejevs, kurš Krievijas pusei
ziņojis par apmeklētājiem ar Ukrainas simboliku un auto numuriem, sūtījis fotogrāfijas no novērošanas kamerām,
kas iegūtas darba vietā. Kad "Nekā personīga" žurnālisti viņu uzrunāja Ziepniekkalnā, Rīgā, Andrejevs kļuva agresīvs, salauza videokameru un aizbēga, taču vēlāk tika aizturēts un apcietināts.
Valsts drošības dienests norāda, ka grupējums pret Latvijas nacionālo drošību vērstas darbības koordinējis, izmantojot saziņu "Telegram". Kriminālprocess sākts jau 2022. gada novembrī. Pašlaik Latvijā tiesā divus grupējuma dalībniekus, bet vairāki citi aizbēguši uz Krieviju vai Baltkrieviju.
Prokurore Zane Lodziņa raidījumam uzsvēra, ka grupējuma mērķis bija apvienot Latvijai nelojālas personas, lai vajadzīgajā brīdī radītu nekārtības, destabilizētu valsti un vērstos pret demokrātiju, amatpersonām un Krievijas kritiķiem.
Grupējuma līderis Sergejs Vasiļjevs, kurš sniedz intervijas Krievijas medijiem, no Latvijas saņemto informāciju nodevis ar Krievijas specdienestiem saistītajam Sergejam Koļesņikovam. Materiāli liecina, ka starp abiem pastāvējusi kuratora un aģenta attiecību struktūra — par informāciju maksāta nauda un sniegta palīdzība dokumentu kārtošanā Krievijā.
Nopludinātie ziņojumi rāda, ka
ziņotāji fiksējuši Ukrainas atbalstītājus veikalos, sociālajos medijos, televīzijas pārraidēs,
kā arī snieguši datus par ziedotājiem un labdarības organizācijām. Atsevišķos gadījumos nodoti arī ID dokumentu attēli un dati no CSDD sistēmām.
VDD aizturējis arī Vasiļjeva sievu Ivetu Balodi un vēl vairākas personas, tostarp finanšu nozarē strādājošo Jevgeniju Oksu, kura vārds minēts nopludinātajos dokumentos. Izmeklēšanā konstatēts, ka grupējuma dalībnieki mēģinājuši iefiltrēties dronu ražotnēs, uzdodoties par darbiniekiem, piegādātājiem vai sadarbības partneriem.
VDD apstiprina, ka uzsākts kriminālprocess par spiegošanu un šomēnes aizturēti vairāki cilvēki. Par šādas noziedzīgas organizācijas vadīšanu un dalību tajā likums paredz sodu līdz pat mūža ieslodzījumam.
Plašāk uzziniet raidījuma "Nekā personīga" 18. janvāra sižetā.
