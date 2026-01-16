Tiesvedībai noslēdzoties ar reālu brīvības atņemšanu, spiegošanā Krievijas labā notiesātais bijušais Saeimas deputāts Jānis Ādamsons paziņojis, ka, ja spriedums stāsies spēkā, viņš dosies uz cietumu un tur rakstīs memuārus.
Jau ziņots, ka Rīgas apgabaltiesa piektdien atzina Ādamsonu par vainīgu spiegošanā Krievijas labā un piesprieda astoņus gadus un divus mēnešus cietumā, kā arī probācijas uzraudzību uz diviem gadiem. Spriedumu vēl iespējams pārsūdzēt Augstākajā tiesā. Jau 2023. gada novembrī arī pirmās instances tiesa Ādamsonu atzina par vainīgu spiegošanas lietā, toreiz nosakot astoņus gadus un sešus mēnešus cietumā ar probācijas uzraudzību uz diviem gadiem.
Pēc sprieduma pasludināšanas Ādamsons žurnālistiem sacīja, ka
ar lēmumu nav apmierināts un iesniegs kasācijas sūdzību Augstākajā tiesā,
kā arī plāno vērsties Eiropas Cilvēktiesību tiesā.
Viņš uzsvēra, ka neuzskata sevi vai otru apsūdzēto — Krievijas pilsoni Genādiju Silonovu — par vainīgiem un apgalvoja, ka lietā neesot pierādījumu.
Ekspolitiķis norādīja, ka vēl pirms apsūdzības izvirzīšanas esot izdota grāmata "Ādamsona faili", kurā publicēti krimināllietas materiāli, un tas, viņaprāt, liecinot par organizētas noziedzības grupējuma darbību Latvijā un par to, ka viņš kādam esot traucējis. Tāpat Ādamsons apgalvoja, ka nav vācis informāciju Krievijai un ka neesot neviena fakta, kas pierādītu, ka viņš kādam devis uzdevumu sagatavot vai nodot ziņas.
Viņš arī atgādināja, ka lietā sākotnēji figurējuši bijušais VDK izmeklētājs Andris Strautmanis un bijušais Valsts drošības dienesta darbinieks Artūrs Šmaukstelis, kuriem spiegošana netiekot inkriminēta. Abi, pēc Ādamsona teiktā, liecinājuši, ka viņš nav devis uzdevumus informācijas vākšanai.
Ādamsons norādīja, ka gadījumā, ja Augstākā tiesa atstās spēkā apelācijas instances spriedumu, viņš nemēģinās izvairīties no soda.
"Sēdēšu cietumā, mācīšos un rakstīšu memuārus, jo arī tam ir vajadzīgs laiks,"
sacīja bijušais politiķis.
Viņš uzsvēra, ka pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas ieņēmis amatus Jūras spēkos un robežsardzē, bijis arī iekšlietu ministrs un labi pārzina drošības sistēmu, tāpēc, ja būtu vēlējies bēgt, to varējis izdarīt jau iepriekš.
Atbildot uz jautājumu par iespējamu atgriešanos politikā, Ādamsons sacīja, ka to rādīšot dzīve, piebilstot, ka pats sevi uzskata par "nejaušu politiķi", lai gan uzskata, ka darbu varējis veikt labi.
