Valsts drošības dienests rosinājis prokuratūru sākt kriminālvajāšanu pret Latvijas pilsoni par nelikumīgu izlūkziņu vākšanu par Latvijas militārajiem objektiem Krievijas militārā izlūkdienesta interesēs, informē dienestā. Apsūdzētais vācis informāciju arī par bruņojuma noliktavām.
Aizdomās turēto personu Valsts drošības dienests aizturēja 2024. gada 27. augustā, savukārt kriminālprocess tika sākts 21. augustā pēc Krimināllikuma panta par spiegošanu.
Izmeklēšanas laikā VDD konstatēja vairākus gadījumus, kuros persona Krievijas militārajam izlūkdienestam (GRU) nodevusi ziņas par Latvijas militāro objektu atrašanās vietām, plānojumu un drošības pasākumiem. Tāpat nodota informācija par jaunu militāro objektu būvniecību, karavīru apmācībām un citu NATO valstu karavīru klātbūtni atsevišķos objektos.
Dienests norāda, ka aizdomās turētais Krievijas izlūkdienestam sniedzis arī citas ziņas, kas varētu tikt izmantotas pret Latvijas un Baltijas reģiona valstu drošības interesēm. Izlūkdarbības koordinēšanai un informācijas nodošanai izmantota tiešsaistes saziņas lietotne "Telegram".
Aizdomās turētajai personai piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums. Kriminālprocesa ietvaros VDD veica procesuālās darbības četros ar personu saistītos objektos Rīgā un tās apkārtnē. Dienests uzsver, ka aizdomās turētais nav bijis amatpersona.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu