Aizvadītajā gadā galveno apdraudējumu Latvijas valsts drošībai joprojām radīja Krievijas specdienesti, turklāt to agresivitāte saglabājas augsta un ar pieauguma tendenci, secināts Valsts drošības dienesta (VDD) 2025. gada darbības pārskatā.
Dienests norāda, ka pērn agresorvalsts specdienesti īstenoja daudzveidīgas aktivitātes pret Latviju — kaitnieciskas darbības pret infrastruktūru, izlūkošanu un psiholoģiskās operācijas sabiedrības ietekmēšanai. Tika turpinātas arī propagandas un dezinformācijas kampaņas internetā, cenšoties ietekmēt sabiedrības noskaņojumu.
VDD vērtējumā
Krievija meklējusi sabiedrībā tematus, kas varētu radīt domstarpības un šķelšanos,
taču šie centieni nav bijuši sekmīgi. Ar Krieviju saistītas personas un organizācijas centušās publisko telpu piepildīt ar provokatīviem vēstījumiem, vairojot starpetnisko spriedzi un mazinot uzticēšanos valstij, norādījis VDD priekšnieks Normunds Mežviets.
Dienests prognozē, ka Krievijas specdienesti turpinās gan izlūkošanas, gan kaitnieciskās un psiholoģiskās operācijas, lai stiprinātu Krievijas ietekmi Latvijā. Arī 2026. gadā gaidāma aktīva un agresīva izlūkdarbība, galvenokārt no Krievijas teritorijas. Būtiska loma saglabāsies Latvijas iedzīvotāju vervēšanai ilgtermiņa ziņu iegūšanai, arvien biežāk izmantojot tiešsaistes rīkus.
Par vervēšanas mērķiem joprojām tiek uzskatīti valsts un pašvaldību sektorā, kā arī kritiskās infrastruktūras objektos nodarbinātie, īpaši militārajā, civilās aizsardzības un iekšlietu jomā strādājošie.
Tikmēr Baltkrievijas specdienesti turpina līdzšinējās aktivitātes pret Latviju, tostarp izlūkošanu un aktīvos pasākumus. Par būtisku risku Latvijas iedzīvotājiem joprojām tiek uzskatīta Baltkrievijas teritorija, vienlaikus saglabājas vervēšanas riski tiešsaistē.
Baltkrievijas specdienesti cieši sadarbojas ar Krievijas dienestiem.
Baltkrievijas interesēs bijusi informācija par Latvijas kritisko un militāro infrastruktūru, robežas izbūvi un NATO klātbūtni, kā arī par baltkrievu diasporu Latvijā, īpaši režīma pretiniekiem. Papildu riskus rada arī Latvijas iedzīvotāju braucieni uz Baltkrieviju bezvīzu režīma dēļ.
VDD ir viens no trim Latvijas specdienestiem.
