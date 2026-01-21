2025. gada nogalē Valsts policijas (VP) Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes amatpersonas Rīgā veica vairākas kratīšanas, kuru laikā kopumā izņēma gandrīz 50 tūkstošus elektronisko smēķēšanas ierīču, kā arī automašīnu un skaidru naudu. Saistībā ar šiem gadījumiem Valsts policijā uzsākti divi kriminālprocesi, kuros izmeklēšana turpinās, informē VP.
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 3. biroja 1. nodaļas darbinieki 2025. gada 23. un 24. oktobrī veica sešas kratīšanas dzīvokļos, noliktavās un automašīnās Rīgā. To laikā tika atrastas un izņemtas vairāk nekā 22 tūkstoši elektroniskās cigaretes.
Aizdomās par akcīzes preču nelikumīgu uzglabāšanu un pārvietošanu tika aizturēti trīs jaunieši, dzimuši 2001., 2004. un 2005. gadā. Aizturētajām personām piemēroti drošības līdzekļi, kas nav saistīti ar brīvības atņemšanu. Līdz šim viņi policijas redzeslokā nebija nonākuši.
Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka izņemtās elektroniskās smēķēšanas ierīces bija paredzēts realizēt Rīgas reģionā. Ja tās būtu nonākušas nelegālajā tirgū,
to kopējā vērtība varētu sasniegt aptuveni 440 000 eiro.
Tādējādi novērsts mantiskais kaitējums Latvijas valstij ap 125 000 eiro apmērā.
Savukārt 2025. gada 11. novembrī Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 4. birojs veica vēl trīs kratīšanas, kuru laikā izņēma 25 227 elektroniskās cigaretes, automašīnu "BMW" un 7 600 eiro skaidrā naudā. Tajā pašā dienā aizturēts 2003. gadā dzimis jaunietis, kuram arī piemērots drošības līdzeklis bez brīvības atņemšanas.
Abos gadījumos kriminālprocess uzsākts pēc Krimināllikuma 221. panta trešās daļas — par tabakas izstrādājumu nelikumīgu uzglabāšanu, pārvietošanu vai realizāciju lielā apmērā, ja to izdarījusi organizēta grupa. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem, īslaicīga brīvības atņemšana, probācijas uzraudzība, sabiedriskais darbs vai naudas sods, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
Izmeklēšana abos kriminālprocesos turpinās.
