Gatavošanās svētku Ziemassvētku svinībām šova "Slavenības. Bez filtra" ietvaros Kambalu mājoklī atkal izvērtusies emocionālā rēķinu kārtošanā. Kamēr Olga plāno savu vizuālo tēlu vakara pasākumam, Kaspars paziņo par nodomu doties pēc tabakas izstrādājumiem, kas kalpo par dzirksteli jaunam konfliktam.
Olga pauž bažas, ka došanos uz veikalu vīrs izmantos kā ieganstu grādīgo dzērienu lietošanai. Reaģējot uz sievas aizdomām, Kaspars neslēpj aizkaitinājumu par pārlieku lielo uzraudzību un pieprasa paskaidrojumus: "Man vajag aiziet uz veikalu nopirkt cigaretes, kāda tev ir daļa?"
Situācijai saasinoties, Olga apelē pie vīra rakstura stingrības, taču Kaspars cenšas pārtraukt diskusiju, aicinot neprovocēt jaunu kašķi. Emocijām kāpjot, diskusija turpinās aiz durvīm, kur sieva pārmet dzīvesbiedram paškontroles trūkumu, uz ko viņš neatkāpjas no sava nodoma: "Man vajag aiziet uz veikalu, nopirkt cigaretes un paņemt mazo simtnieku."
Neskatoties uz Olgas centieniem atgādināt par iegādātajiem medikamentiem un atturēt no alkohola, Kaspars paliek nepiekāpīgs. Tas noved pie Olgas emocionāla izvirduma: "Okei, tad mēs filmējam šķiršanos! Es negribu, man za*ebala tā skriešana," viņa paziņo.
Kaspars pārmet sievai publiskas izrādes veidošanu un norunu pārkāpšanu. Olga gan oponē, ka viņas solījums attiecās tikai uz vīra kavēšanos atmiņās par bijušajiem sasniegumiem, piebilzdama: "Cilvēks dzīvo pagātnē… a kas tu tagad esi?" Viņa aicina Kasparu pievērsties šodienas realitātei, piemēram, svētku dekorācijām un dāvanu sarūpēšanai, nevis gremdēties atmiņās par Lasvegasas laikiem.
Galu galā Olga, nespējot pretoties vīra stūrgalvībai, atļauj viņam doties, pat piedāvājot savu
maksājumu karti. Kaspars jūtas aizskarts par šādu publisku tēla graušanu un norāda, ka sievas kontrole pār finansēm padara viņu rīcībnespējīgu.
Olga uz to reaģē ar asu kritiku par vīra neizdarību saistībā ar personīgā tālruņa remontu: "Tad izņem bļin savu telefonu no remonta! Nevar aiziet savākt savu telefonu, pēc tam sieva vainīga. Konti viņam vajadzīgi – miljonārs atradies!"
Kamēr Kaspars pamet mājokli, viņš pauž neizpratni par sievas reakciju, uzskatot, ka parasts gājiens pēc cigaretēm tiek nepamatoti pārvērsts par psiholoģisku teroru.
