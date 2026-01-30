Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs ir nodevis Saeimai otrreizējai caurlūkošanai grozījumus Izglītības likumā, kas paredz būtiski ierobežot tālmācības pieejamību pamatizglītības pirmajā posmā — 1. līdz 6. klašu skolēniem, informēja prezidenta padomnieks Mārtiņš Drēģeris.
Prezidents norāda, ka kopumā atbalsta likumdevēja ieceri mērķtiecīgi uzlabot izglītības kvalitāti. Pozitīvi vērtēta gan izglītības ieguves formu terminoloģijas precizēšana, gan skaidrāk noteikta mācību procesā iesaistīto pušu — arī vecāku — atbildība un sadarbības principi, kā arī uzdevums Ministru kabinetam izstrādāt vienotas kvalitātes prasības tālmācībai.
Vienlaikus Valsts prezidents uzsver, ka tik nozīmīgas izmaiņas izglītības regulējumā jāievieš ar īpašu rūpību, nodrošinot tiesisko skaidrību, paredzamību un pietiekamu sagatavošanās laiku visām iesaistītajām pusēm — skolēniem, vecākiem, pašvaldībām un izglītības iestādēm. Šāds uzsvars ietverts arī prezidenta vēstulē Saeimas priekšsēdētājai Daigai Mieriņai.
Prezidents vērš uzmanību, ka saskaņā ar pieņemto regulējumu jaunā kārtība attiecībā uz 1. klases skolēniem būtu jāpiemēro jau no šā gada 1. septembra, kas nozīmē ļoti īsu sagatavošanās laiku gan valdībai un pašvaldībām, gan ģimenēm, kurām jāpieņem lēmumi par bērnu skolas gaitu sākšanu.
Tas, viņaprāt, rada neskaidrību par tālmācības un izglītības ģimenē pieejamības kritērijiem.
Papildu riskus rada arī paralēli īstenotā izglītības finansēšanas modeļa maiņa, kas var apgrūtināt jauno noteikumu ietekmes savlaicīgu izvērtēšanu un praktisku ieviešanu.
Rinkēvičs norāda, ka vairāki būtiski jaunā regulējuma elementi, tostarp pašvaldību izvērtējuma kārtība un kritēriji, vēl tiks noteikti Ministru kabineta noteikumos. Tāpēc pastāv šaubas, vai līdz 1. septembrim izmaiņas iespējams ieviest pilnvērtīgi un pietiekamā kvalitātē. Viņa ieskatā būtu apsverama iespēja grozījumu piemērošanu sākt vēlāk, nevis no 2026. gada 1. septembra.
Vienlaikus prezidents uzskata, ka nevajadzētu pagarināt termiņu Ministru kabineta noteikumu izstrādei par pašvaldību izvērtējumu kārtību, kas šobrīd paredzēta līdz 2026. gada 15. maijam.
Savlaicīga šo noteikumu pieņemšana, pēc viņa domām, ir būtisks priekšnoteikums tiesiskai skaidrībai un sekmīgai jaunā regulējuma ieviešanai.
Vēstulē arī uzsvērts, ka likumdevējs ir nolēmis izglītības īstenošanu ģimenē regulēt Izglītības likumā, nosakot, ka šāda izglītības forma pamatizglītības pirmajā posmā būs pieļaujama tikai ar pašvaldības izvērtējumu un īpašu apstākļu gadījumā. Tāpat paredzēts, ka lēmumu par izglītības ģimenē pieļaujamību turpmāk pieņems pašvaldība, nevis izglītības iestādes vadītājs.
Prezidents arī norāda uz nepieciešamību izvērtēt, vai līdzvērtīgs pārejas periods nebūtu jāparedz arī attiecībā uz pašvaldību izvērtējumu par izglītību ģimenē, ne tikai tālmācību.
Jau iepriekš ziņots, ka Saeima atbalstīja grozījumus Izglītības likumā, kas paredz būtiski ierobežot tālmācības pieejamību pamatizglītības pirmajā posmā – 1. līdz 6. klašu skolēniem.
Par izmaiņām nobalsoja 49 deputāti, pret bija 37, bet viens deputāts balsojumā atturējās.
