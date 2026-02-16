Mūzu negaidu – vaicāts par iedvesmu, pasmaida Rihards Zaļupe. Ja filmai jāraksta oriģinālmūzika un seriālam katru nedēļu vajadzīgs jauns skaņdarbs, tad vēl koncerti… Šopavasar 23. maijā “Xiaomi Arēnā” viņš stāsies pie diriģenta pults, lai reizē ar oskaroto “Straumi” uz ekrāna skanētu tās mūzika, kuru viņa instrumentācijā 80 mūziķu lielam sastāvam spēlēs Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris. Tie būs svētki, sola komponists.

Tikko atgriezies no ceļojuma pa Dienvidindijas tempļiem un svētvietām, un pirmo reizi mūžā pēc brauciena enerģētiski esot pārņēmusi sajūta, ka nupat pamodies kā no sapņa. Indija atspoguļosies arī daiļradē, vīzija jau atnākusi. Taču, vēl pirms tā tiek īstenota, martā viņam jālido uz Taivānu, lai diriģētu “Straumes” koncertā, pēc tam – arī Londonā, slavenajā “Royal Festival Hall”. 

Latvijā Riharda mūzika skanēs Ineses Mičules iestudētajā Rūdolfa Blaumaņa “Ugunī” Latvijas Nacionālajā teātrī, Andreja Ēķa vēsturiskajā trillerī “Tumšā robeža”, maijā jau pieminētajā “Straumes” koncertu noslēgumā, kā arī jaunā soloalbumā, ko padomā izdot šogad. Komponists turpinās savu sirds projektu – meditācijas kanālu “tea of bhakti” –, kas pagājušā gada nogalē atnesis daudz solokoncertu piedāvājumu, lieku reizi apliecinot cilvēku vēlmi pēc garīguma.

