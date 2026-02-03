Braiens Martinsons, grupas “Vēstulēs” dalībnieks un Hārvardas students, izdod soloalbumu "Piekariņi" ar oriģinālām klavierkompozīcijām un dziesmām.
Pirmā kursa students vienā no vecākajām un prestižākajām augstskolām pasaulē — Hārvardas universitātē (ASV) — Braiens Martinsons paralēli mācībām programmā "Salīdzinošā literatūra" turpina komponēt un iesaistīties radošās aktivitātēs, tostarp piedaloties Shipsea ASV koncertturnejas noslēguma koncertā Bostonā. Ziemas brīvlaikā Latvijā viņam izdevās sarīkot pirmo solokoncertu galerijā "Istaba", kā arī ierakstīt solo albumu "Piekariņi", kas tagad nodots klausītājiem.
"Cilvēkam, kuram mākslu radīt ir svarīgi, ir grūti to nedarīt. Hārvardas universitātē mācos salīdzinošo literatūru, savukārt klavieres spēlēju ikdienā savas kopdzīvošanas mājas pagrabā. Manas jaunās dziesmas un skaņdarbi atšķiras no līdz šim radītā ar to, ka, atrodoties citā valstī un sabiedrībā,
apzinos — šobrīd man svarīgi muzicēt tieši par savām vērtībām.
"Piekariņi" ir par sajūtām, kuras gribu sakabināt pie savām dzīves atslēgām — par ainavām, priedēm, bērnības atmiņām, mīlestību, jauniem izaicinājumiem un sevis paša saglabāšanu. Albums ir aicinājums ikvienam padomāt par to, kas ir viņa piekariņi, ar kuriem lepoties un kurus gribētos sajust mūžīgi.
Ar saviem piekariņiem esmu gatavs doties tālāk un radīt vēl. Man ir svarīgi ar savu mūziku dalīties un aicināt cilvēkus uz koncertiem, lai var sajust to, kas katra dzīvē ir svarīgākais," par albumu stāsta Braiens.
Līdz šim Braiens izdevis divus klaviermūzikas albumus un divus minialbumus, kā arī līdzradījis grupas "Vēstulēs" dziesmas, tostarp debijas darbu "kur?" un spēlfilmas "Zeme, kas dzied" noslēguma dziesmu "Zeme, kas dzied". 2025. gada vasarā viņš bija viens no XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu svētku noslēguma lielkoncerta vadītājiem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu