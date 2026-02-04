Raidījuma "Ģimene burkā" zvaigzne Estere Bindre neatkāpjas no ieceres tikt pie autovadītāja tiesībām, turpinot mācības, ko uzsāka jau iepriekšējā gadā. Pēc kārtējā treniņa satiksmē jaunā sieviete neslēpj – pārliecība par savām spējām pie stūres vēl nav nostiprinājusies, un bailes joprojām ņem virsroku.
Lai gan ceļš uz apliecību sākās jau pirms laba laika, Esteres apņēmību pēdējā pusgada laikā nedaudz piebremzēja veselības problēmas. Slimības dēļ nācās ieturēt pauzi, tādēļ atgriešanās pie stūres sakrita ar brīdi, kad ceļus klāj sniegs. Viņa atklāj: "Es biju saslimusi ļoti ilgu laiku un, tā kā, slimoju un nevarēju tās braukšanas [nodarbības] paņemt. Vakar, kad man bija pirmā braukšana pēc lielās, tad es domāju, ka gals klāt!"
Arī Agrita norāda, ka bargie laikapstākļi un slidenās šosejas ir papildu stress jaunajai autovadītājai. Kopš septembra Estere ir paspējusi aizvadīt desmit praktiskās nodarbības, taču braukšana pa sniegotu virsmu viņai ir pilnīgi jauna pieredze, kas liek nervozēt: "Nu, man visu laiku ir tā [nedrošības sajūta], kad ir kaut kādi stūri, kur mazliet tuvāk kupenai jāpiebrauc, lai tu nogrieztos. Tad es pilnīgi visu seju sažmiedzu! Nu, ir grūti, bet jāpierod pie tā visa."
Pašlaik Estere ir sekmīgi nokārtojusi teorijas eksāmenus, taču priekšā vēl ir medicīniskās palīdzības kursi un atlikušās braukšanas stundas. Pašas vērtējumā viņa šobrīd ir tikusi vien līdz viduspunktam. Galvenais mērķis Esterei nav tikai dokumenta iegūšana, bet gan iekšējs miers: "Protams, ka gribētos kļūt par autovadītāju, bet es gribētu, galvenokārt, justies droši uz ceļa, jo šobrīd ir tā, ka es satraucos vairāk par citiem nekā par sevi!"
VIDEO:
