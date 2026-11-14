Elektriskā C klase pārsteidz: 490 ZS, 800 volti un līdz 762 km ar vienu uzlādi

Jauna nedēļa, jaunas ziņas un jauni pārsteigumi! Lai arī ik pa laikam dzirdam dažādu "ekspertu" prognozes par elektroauto ēras norietu, autoražotāji turpina iepazīstināt ar jauniem elektriskajiem modeļiem. Šoreiz Tavs Auto TV uzmanības centrā ir automobilis ar labi pazīstamu nosaukumu, bet pavisam jaunu tehnisko saturu — pilnībā elektriskā Mercedes-Benz C klase.
Viena C klase, divas atšķirīgas pasaules
Elektromobilitātes pirmsākumos Mercedes-Benz savus elektriskos modeļus apzīmēja ar burtiem EQ, tā tos skaidri nodalot no tradicionālajiem automobiļiem. Tagad, kad elektriskā piedziņa kļuvusi par ierastu izvēli, ražotājs pakāpeniski atgriežas pie klasiskajiem modeļu nosaukumiem. Tāpēc C klase turpinās pastāvēt gan ar iekšdedzes dzinējiem, gan pilnībā elektriskā izpildījumā.
Tomēr kopīgs nosaukums nenozīmē vienādu automobili. C klase ar iekšdedzes dzinēju ir kopš 2021. gada pazīstamā W206 paaudze, kurai gaidāma modernizācija. Savukārt elektriskajai C klasei piešķirts rūpnīcas kods W520. Tā tehnisko platformu dala ar elektrisko GLC, un arī dizainā abas C klases iet atšķirīgus ceļus.
Jaunais elektroauto ir lielāks, ar plūdenākām, noapaļotākām virsbūves līnijām, taču nezaudē sportisku stāju. Priekšpuse ar izteiksmīgo, izgaismojamo radiatora restes imitāciju, kurā izmantotas 1050 LED diodes, neapšaubāmi piesaista uzmanību. Kādam tas šķitīs pārāk uzkrītoši, bet šādas klases automobilim neliela izrādīšanās piestāv itin labi.
Salons, kurā ekrāniem ir galvenā loma
Iekāpjot salonā, kļūst skaidrs, ka Mercedes-Benz turpina likt lielas likmes uz digitalizāciju. Fizisko pogu ir maz, toties ekrānu netrūkst. Bāzes aprīkojumā paredzēts 10,3 collu digitālais instrumentu panelis un 14 collu centrālais ekrāns. Par papildu samaksu iespējams izvēlēties Superscreen ar vēl vienu 14 collu displeju priekšējam pasažierim vai iespaidīgo 39,1 collas Hyperscreen, kas stiepjas gandrīz visā priekšējā paneļa platumā.
Jaunā C klase aprīkota arī ar balss asistentu, kas izmanto līdz pat sešiem dažādiem mākslīgā intelekta aģentiem, lai saprastu jautājumus un izpildītu komandas. Atšķirībā no dažiem citiem virtuālajiem sarunbiedriem ar šo, šķiet, patiešām var patīkami aprunāties.
Praktiskums nav aizmirsts. Elektriskā C klase ir 4883 mm gara — aptuveni desmit centimetru garāka par iekšdedzes modeli. Aizmugurē atrodas 470 litru bagāžas nodalījums, bet zem priekšējā pārsega — vēl 101 litru ietilpīgs papildu bagāžnieks jeb frunk.
490 zirgspēki, bet bez liekas drāmas
Sākotnēji tirgū elektriskā C klase nonāk C 400 4MATIC versijā. Divi elektromotori nodrošina pilnpiedziņu, 490 ZS jaudu un 800 Nm griezes momentu. Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h aizņem tikai četras sekundes.
Šie skaitļi iespaido vēl vairāk, uzzinot, ka automobiļa pašmasa ir 2460 kilogramu. Taču braukšanas sajūtās tas drīzāk atgādina izveicīgu sportistu, nevis smagnēju milzi. Jauda ir pieejama uzreiz, automobilis reaģē pārliecinoši, vienlaikus saglabājot Mercedes-Benz raksturīgo komfortu un klusumu. To palīdz nodrošināt arī standarta aprīkojumā iekļautais akustiskais vējstikls un priekšējo durvju stikli.
Vēl viena neierasta detaļa elektroauto pasaulē ir divpakāpju pārnesumkārba. Tā palīdz efektīvāk izmantot piedziņu un samazināt enerģijas patēriņu, īpaši lielākā braukšanas ātrumā.
Nobraukums un uzlāde: tehnoloģijas, kas strādā arī tālākā ceļā
C 400 4MATIC izmanto NMC akumulatoru ar 94,5 kWh izmantojamo ietilpību. Atkarībā no konfigurācijas ražotāja norādītais WLTP nobraukums ir no 592 līdz 762 kilometriem. Protams, maksimālais laboratorijas cikla rezultāts nav solījums par identisku distanci jebkuros laikapstākļos. Tomēr labvēlīgos apstākļos vairāk nekā 500 kilometru ar vienu uzlādi šķiet pilnīgi sasniedzams mērķis.
Pateicoties 800 voltu elektriskajai arhitektūrai, automobilis spēj izmantot līdz 330 kW līdzstrāvas uzlādes jaudu. Pēc ražotāja datiem, akumulatoru no 10 līdz 80% iespējams uzlādēt aptuveni 22 minūtēs, savukārt ideālos apstākļos desmit minūšu uzlāde var nodrošināt enerģiju līdz 325 kilometru braucienam. Reālais rezultāts, protams, būs atkarīgs no uzlādes stacijas, akumulatora temperatūras un citiem apstākļiem.
Bremzēšana, kas atgūst enerģiju
Aiz stūres izvietotās lāpstiņas šoreiz nav domātas pārnesumu pārslēgšanai. Ar tām iespējams mainīt rekuperācijas intensitāti — no brīvas ripošanas līdz viena pedāļa braukšanas režīmam, kurā automobilis spēj apstāties bez bremžu pedāļa nospiešanas.
Īpašu uzmanību pelna jaunā One-Box bremžu sistēma. Tās rekuperācijas jauda var sasniegt 300 kW. Mercedes-Benz norāda, ka līdz pat 99% bremzēšanas situāciju iespējams iztikt bez tradicionālo berzes bremžu izmantošanas. Turklāt sistēma spēj atgūt enerģiju arī ABS darbības laikā un uz slidena seguma. Tas nozīmē ne tikai efektīvāku enerģijas izmantošanu, bet arī tehnoloģiski sarežģītāku bremzēšanas procesu, ko vadītājs ikdienā, ideālā gadījumā, pat nepamana.
Jauna C klases interpretācija
Elektriskā Mercedes-Benz C klase nav sedans ar akumulatoru degvielas tvertnes vietā. Tas ir patstāvīgs modelis ar savu platformu, dizainu un tehnoloģisko raksturu. Jauda un dinamika te iet roku rokā ar klusumu, komfortu, lielu nobraukumu un ļoti ātru uzlādi.
Atliek vien noskaidrot, kā šis iespaidīgais tehnoloģiju kopums sevi parādīs ilgākā ikdienas lietošanā — un, protams, cik par to visu būs jāmaksā.
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Jauna nedēļa, jaunas ziņas un jauni pārsteigumi! Lai arī ik pa laikam dzirdam dažādu "ekspertu" prognozes par elektroauto ēras norietu, autoražotāji turpina iepazīstināt ar jauniem elektriskajiem modeļiem. Šoreiz Tavs Auto TV uzmanības centrā ir automobilis ar labi pazīstamu nosaukumu, bet pavisam jaunu tehnisko saturu — pilnībā elektriskā Mercedes-Benz C klase.
Viena C klase, divas atšķirīgas pasaules
Elektromobilitātes pirmsākumos Mercedes-Benz savus elektriskos modeļus apzīmēja ar burtiem EQ, tā tos skaidri nodalot no tradicionālajiem automobiļiem. Tagad, kad elektriskā piedziņa kļuvusi par ierastu izvēli, ražotājs pakāpeniski atgriežas pie klasiskajiem modeļu nosaukumiem. Tāpēc C klase turpinās pastāvēt gan ar iekšdedzes dzinējiem, gan pilnībā elektriskā izpildījumā.
Tomēr kopīgs nosaukums nenozīmē vienādu automobili. C klase ar iekšdedzes dzinēju ir kopš 2021. gada pazīstamā W206 paaudze, kurai gaidāma modernizācija. Savukārt elektriskajai C klasei piešķirts rūpnīcas kods W520. Tā tehnisko platformu dala ar elektrisko GLC, un arī dizainā abas C klases iet atšķirīgus ceļus.
Jaunais elektroauto ir lielāks, ar plūdenākām, noapaļotākām virsbūves līnijām, taču nezaudē sportisku stāju. Priekšpuse ar izteiksmīgo, izgaismojamo radiatora restes imitāciju, kurā izmantotas 1050 LED diodes, neapšaubāmi piesaista uzmanību. Kādam tas šķitīs pārāk uzkrītoši, bet šādas klases automobilim neliela izrādīšanās piestāv itin labi.
Salons, kurā ekrāniem ir galvenā loma
Iekāpjot salonā, kļūst skaidrs, ka Mercedes-Benz turpina likt lielas likmes uz digitalizāciju. Fizisko pogu ir maz, toties ekrānu netrūkst. Bāzes aprīkojumā paredzēts 10,3 collu digitālais instrumentu panelis un 14 collu centrālais ekrāns. Par papildu samaksu iespējams izvēlēties Superscreen ar vēl vienu 14 collu displeju priekšējam pasažierim vai iespaidīgo 39,1 collas Hyperscreen, kas stiepjas gandrīz visā priekšējā paneļa platumā.
Jaunā C klase aprīkota arī ar balss asistentu, kas izmanto līdz pat sešiem dažādiem mākslīgā intelekta aģentiem, lai saprastu jautājumus un izpildītu komandas. Atšķirībā no dažiem citiem virtuālajiem sarunbiedriem ar šo, šķiet, patiešām var patīkami aprunāties.
Praktiskums nav aizmirsts. Elektriskā C klase ir 4883 mm gara — aptuveni desmit centimetru garāka par iekšdedzes modeli. Aizmugurē atrodas 470 litru bagāžas nodalījums, bet zem priekšējā pārsega — vēl 101 litru ietilpīgs papildu bagāžnieks jeb frunk.
490 zirgspēki, bet bez liekas drāmas
Sākotnēji tirgū elektriskā C klase nonāk C 400 4MATIC versijā. Divi elektromotori nodrošina pilnpiedziņu, 490 ZS jaudu un 800 Nm griezes momentu. Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h aizņem tikai četras sekundes.
Šie skaitļi iespaido vēl vairāk, uzzinot, ka automobiļa pašmasa ir 2460 kilogramu. Taču braukšanas sajūtās tas drīzāk atgādina izveicīgu sportistu, nevis smagnēju milzi. Jauda ir pieejama uzreiz, automobilis reaģē pārliecinoši, vienlaikus saglabājot Mercedes-Benz raksturīgo komfortu un klusumu. To palīdz nodrošināt arī standarta aprīkojumā iekļautais akustiskais vējstikls un priekšējo durvju stikli.
Vēl viena neierasta detaļa elektroauto pasaulē ir divpakāpju pārnesumkārba. Tā palīdz efektīvāk izmantot piedziņu un samazināt enerģijas patēriņu, īpaši lielākā braukšanas ātrumā.
Nobraukums un uzlāde: tehnoloģijas, kas strādā arī tālākā ceļā
C 400 4MATIC izmanto NMC akumulatoru ar 94,5 kWh izmantojamo ietilpību. Atkarībā no konfigurācijas ražotāja norādītais WLTP nobraukums ir no 592 līdz 762 kilometriem. Protams, maksimālais laboratorijas cikla rezultāts nav solījums par identisku distanci jebkuros laikapstākļos. Tomēr labvēlīgos apstākļos vairāk nekā 500 kilometru ar vienu uzlādi šķiet pilnīgi sasniedzams mērķis.
Pateicoties 800 voltu elektriskajai arhitektūrai, automobilis spēj izmantot līdz 330 kW līdzstrāvas uzlādes jaudu. Pēc ražotāja datiem, akumulatoru no 10 līdz 80% iespējams uzlādēt aptuveni 22 minūtēs, savukārt ideālos apstākļos desmit minūšu uzlāde var nodrošināt enerģiju līdz 325 kilometru braucienam. Reālais rezultāts, protams, būs atkarīgs no uzlādes stacijas, akumulatora temperatūras un citiem apstākļiem.
Bremzēšana, kas atgūst enerģiju
Aiz stūres izvietotās lāpstiņas šoreiz nav domātas pārnesumu pārslēgšanai. Ar tām iespējams mainīt rekuperācijas intensitāti — no brīvas ripošanas līdz viena pedāļa braukšanas režīmam, kurā automobilis spēj apstāties bez bremžu pedāļa nospiešanas.
Īpašu uzmanību pelna jaunā One-Box bremžu sistēma. Tās rekuperācijas jauda var sasniegt 300 kW. Mercedes-Benz norāda, ka līdz pat 99% bremzēšanas situāciju iespējams iztikt bez tradicionālo berzes bremžu izmantošanas. Turklāt sistēma spēj atgūt enerģiju arī ABS darbības laikā un uz slidena seguma. Tas nozīmē ne tikai efektīvāku enerģijas izmantošanu, bet arī tehnoloģiski sarežģītāku bremzēšanas procesu, ko vadītājs ikdienā, ideālā gadījumā, pat nepamana.
Jauna C klases interpretācija
Elektriskā Mercedes-Benz C klase nav sedans ar akumulatoru degvielas tvertnes vietā. Tas ir patstāvīgs modelis ar savu platformu, dizainu un tehnoloģisko raksturu. Jauda un dinamika te iet roku rokā ar klusumu, komfortu, lielu nobraukumu un ļoti ātru uzlādi.
Atliek vien noskaidrot, kā šis iespaidīgais tehnoloģiju kopums sevi parādīs ilgākā ikdienas lietošanā — un, protams, cik par to visu būs jāmaksā.
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