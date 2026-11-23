"Vēlos izveidot degvielas rezervi neparedzētiem gadījumiem. Kas jāņem vērā, to uzglabājot?" interesējas Ingus Jēkabpils novadā.
Lielākajā daļā mājsaimniecību tiek uzglabāts neliels daudzums degvielas dārza tehnikas vajadzībām vai automobiļa bākas papildināšanai. To, cik daudz degvielas drīkst un cik ilgi to vēlams uzglabāt, skaidro Latvijas Degvielas tirgotāju asociācijas izpilddirektore Ieva Ligere.
Cik daudz drīkst uzglabāt
Degvielas uzglabājamos apjomus mājsaimniecībās regulē normatīvie akti. Fiziskām personām bez iegādi apliecinošiem dokumentiem atļauts savām vajadzībām uzglabāt līdz 80 litriem degvielas (neskaitot degvielu, kas jau atrodas transportlīdzekļa standarta tvertnē). Bez degvielas pirkuma dokumentiem drīkst pārvadāt līdz 40 litriem degvielas. Savukārt, ja fiziska persona ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicējs un uzglabā degvielu savām vajadzībām lielākā apjomā, tai obligāti jādeklarē Valsts ieņēmumu dienestā degvielas uzglabāšanas tvertnes, kuru tilpums sākas no viena kubikmetra.