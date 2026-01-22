Kultūras ministrija šonedēļ aicinājusi Rēzeknes pašvaldību izvērtēt iespēju nodot valsts īpašumā Latgales reģionālo koncertzāli "Gors". Tikmēr bez darba palikusī koncertzāles ilggadējā vadītāja Diāna Zirniņa žurnālam "Privātā Dzīve" atklāj, kā jūtas pēc skaļās šķiršanās no amata.
Ziņa par viņas pēkšņo atstādināšanu pirms gadu mijas sabiedrībā izraisīja plašu rezonansi — teju 13 gadus Zirniņa vadīja par Latgales kultūras simbolu dēvēto koncertzāli, taču Rēzeknes pašvaldība secinājusi, ka iestādes finanšu rezultāti nav bijuši pietiekami un vadītājai trūcis zināšanu finanšu jomā. Šāds lēmums izraisīja asas diskusijas, un daudzi publiski pauda atbalstu Zirniņai.
Bijusī vadītāja neslēpj — notikušais atstājis rūgtumu. Viņu visvairāk uztrauc tas, kas notiks ar kolektīvu, kas joprojām ir viņas sirdij ļoti tuvs. Zirniņa pauž cerību, ka pilsētas un valsts līmeņa lēmumu pieņēmēji spēs sēsties pie viena galda un beidzot sakārtot situāciju, domājot par reģiona un valsts interesēm, nevis īstermiņa kompromisiem.
Par saviem turpmākajiem plāniem Zirniņa pagaidām vēl nedomā. Viņa pieļauj, ka šis varētu būt brīdis, kad apstāties, ievilkt elpu un sakārtot domas. Spēcīgākais emocionālais pārdzīvojums nācis koncerta laikā, klausoties Pētera Vaska darbu "Klusuma auglis".
"Raudāju, visas acis bija izraudātas,"
atzīst Zirniņa, vienlaikus uzsverot pārliecību, ka dzīvē viss notiek ar jēgu un arī kritieni palīdz saprast, kāds ir nākamais solis.
