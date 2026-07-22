"Progresīvie" pārmet valdībai Ģenerālprokuratūras protesta ignorēšanu

Valdības lēmums nepieņemt Ģenerālprokuratūras protestu tā dēvētajā kokrūpnieku lietā apliecina, ka tā nerespektē tiesisko kārtību un tiesībsargājošo iestāžu kompetenci, uzskata opozīcijas partijas "Progresīvie" Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Andris Šuvajevs.
Kā aģentūru LETA informēja "Progresīvie", Ģenerālprokuratūra bija secinājusi, ka iepriekšējā Ministru kabineta rīcība, uzdodot AS "Latvijas valsts meži" (LVM) mainīt koksnes cenu noteikšanas kārtību, bijusi prettiesiska, tāpēc tā nosūtīja valdībai protestu, prasot atcelt šos lēmumus kā prettiesiskus.
"Premjers un katra valdības partija vakar apliecināja, ka tiesiskā kārtība un Latvijas tiesībsargājošo iestāžu kompetence valstī netiek respektēta. Pat, ja lēmumi jau ir izpildīti — un tas vēl ir atvērts jautājums — nekas netraucē valdībai tos atzīt par prettiesiskiem. Tomēr tad, kad tiesībsargājošo iestāžu lēmumi nav ērti — politiķi tos ignorē," pauž Šuvajevs.
"Progresīvie" apgalvo, ka šī gada februārī, kad Ministru kabinets sēdē izskatīja valdības iniciētās dienesta pārbaudes secinājumus kokrūpnieku lietā, opozīcijā esošais Andris Kulbergs teicis, ka "laikā, kad valsts nespēj atrast 20 miljonus onkoloģijas pacientu atbalstam, tā bez jebkāda pamatojuma uzdāvina 50 miljonus izredzētiem kokrūpniekiem". "Es ar Apvienoto sarakstu šo nozares jautājumu apsolām sakārtot, kad nonāksim vadīt valdību," esot paudis Kulbergs.
"Progresīvo" ieskatā, šobrīd Kulbergs, tāpat kā iepriekšējā premjere Evika Siliņa (JV), atbildību pārliekot uz tiesībsargājošajām institūcijām un izvairās no rīcības jautājumā, kur Ģenerālprokuratūra ir ierosinājusi kriminālprocesu pret desmit personām.
"Tas notiek par spīti tam, ka sākot jaunās koalīcijas veidošanu, Kulbergs bija "ļoti kritisks" kokzāģētavu lietā un solīja "treknu "nē" korupcijai","
pauž "Progresīvie".
Politiskā spēka skatījumā nopietna kļūda bijusi Kulberga izvēle nozares pārraudzību atkal nodot Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) rokās. Tāpat "Progresīvie" uzskata, ka prettiesiska lēmuma atcelšana nav sasaistāma ar to, cik vienkārša vai sarežģīta būs radīto zaudējumu atlīdzināšana.
Kulbergs otrdien pēc valdības sēdes žurnālistiem sacīja, ka iepriekšējās valdības lēmumus par atbalstu kokrūpniekiem šī valdība atcelt nevar, jo tas nav juridiski iespējams.
TV3 vēstīja, ka pēc vairāku mēnešu pārbaudes prokuratūra secinājusi, ka Ministru kabineta rīcība, uzdodot LVM mainīt koksnes cenu noteikšanas kārtību, bijusi prettiesiska, tāpēc Ģenerālprokuratūra nosūtījusi valdībai protestu, prasot atcelt šos lēmumus. Savukārt valdība otrdien slēgtā sēdē lēma par atbildes sniegšanu Ģenerālprokuratūrai.