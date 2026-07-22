360TV raidījumā “Slavenības. Bez filtra” Andris Bulis devās ciemos pie Raivja Vidža, kurš aizrāvies ar garīgajiem meklējumiem un šamanismu. Atklātās sarunās viņš dalās pārdomās par dzīvi, improvizācijas nozīmi un atklāj arī līdz šim mazāk zināmas detaļas par savām attiecībām un laulībām.
Runājot par improvizācijas teātri, Vidzis atzīst, ka tas viņam kļuvis par vienu no svarīgākajiem personīgās izaugsmes instrumentiem, taču sarunas laikā Bulis pieskaras arī Vidža privātajai dzīvei, atgādinot, ka viņš bijis precējies divas reizes. Vaicāts par otro laulību, Vidzis neslēpj, ka viss noticis bez tradicionāla romantiska bildinājuma.
“Padomāju – ja jau dzīvojam kopā, būs ģimene un sievietei tas ir svarīgi, tad apprecamies,” viņš atklāj, piebilstot, ka šoreiz viss noticis pavisam vienkārši – abi vienojušies un devušies noslēgt laulību.
Vidzis uzskata, ka dzīves laikā cilvēkam ir svarīgi nepārtraukti mainīties un būt gatavam izkāpt no ierastajiem rāmjiem. Tieši tāpēc viņš arī šobrīd turpina meklēt jaunus izaicinājumus gan garīgajā ceļā, gan personīgajā izaugsmē.
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