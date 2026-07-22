Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs nedēļas sākumā par "īstenībai neatbilstošām" nosauca plaši cirkulējošās baumas, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis drīzumā varētu atlaist no amata Bruņoto spēku virspavēlnieku ģenerālpulkvedi Oleksandru Sirski, jo protestu vilnis pēc iedzīvotājos un armijā visai populārā aizsardzības ministra Mihailo Fedorova atlaišanas licis pārvērtēt situāciju.

Sirskis pirmdienas vakarā militāro ziņu portālā "Militarnyi" noliedza, ka tam būtu personīgi strīdi ar Fedorovu, kaut domstarpības pastāvot. Noliegums gan ir pretrunā ar Zelenska agrāko atziņu par "sistēmiska rakstura" konfliktu gan starp armijas Ģenerālštābu un Aizsardzības ministriju, gan abām personībām, kuras nespēj "atrast vienotu pieeju". Pretēji atspēkojumiem pazīmes rāda, ka kandidatūras Sirska vietā tiešām tiek meklētas.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē