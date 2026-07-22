Indijas Ārlietu ministrija izsaukusi Krievijas pagaidu pilnvaroto Vladimiru Ladanovu saistībā ar četru Indijas pilsoņu nāvi Krievijas raķešu triecienā tirdzniecības kuģim "Golden Leo" svētdien Melnajā jūrā netālu no Odesas.
Ladanovam ierosināts nodot Maskavai stingru Indijas protestu. Četru savu pilsoņu nāvi apstiprinājusi arī Indijas valdība. Viens ievainotais Indijas pilsonis atrodas kritiskā stāvoklī. "Golden Leo" kuģoja zem Gvinejas-Bisavas karoga, veda kukurūzas kravu un uz klāja atradās 18 cilvēki – pieci Indijas pilsoņi, 12 Sīrijas, kā arī locis ukrainis. Krievija veica triecienu kuģim ar trim raķetēm un tika nogalināti desmit cilvēki.
Uzbrukumi komerciālajiem kuģiem un ar tiem saistītā civiliedzīvotāju nāve ir nepieņemami, norādīts krievu diplomātam. "Šādi uzbrukumi apdraud starptautiskās jūras kuģniecības drošību, aizsargātību un stabilitāti," teikts Indijas Ārlietu ministrijas paziņojumā
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.