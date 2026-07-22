Rakstniece Inga Grencberga pēc laulības šķiršanas ar režisoru Dž. Dž. Džilindžeru nolēma doties Santjago ceļā. Iedvesmu šādam solim viņa guva no pasaules apceļotāja Kārļa Bardeļa teiktā, ka, ja ir vēlme apceļot pasauli, tas jādara uzreiz, vēsta žurnāls "Privātā Dzīve".
Rakstniece iegādājās vienvirziena biļeti, jo vēlējās tikt galā ar savām emocijām. Ceļojuma laikā katrs sastaptais cilvēks rakstniecei kļuvis par īpašu pieredzi. Grencberga atzina, ka visus vienojis savstarpējs atbalsts, un viņa guvusi daudz pozitīvas enerģijas, kā arī iemācījusies vairāk priecāties par ikdienišķām lietām.
Pārgājiens ļāvis arī saprast, cik maz aktīva viņa bijusi ikdienā, tomēr ar katru nākamo dienu iešana kļuvusi arvien vieglāka. Rakstniece uzsvēra, ka bija svarīgi ieklausīties savā ķermenī un atpūsties brīžos, kad tas bija nepieciešams.
Pēc Grencbergas teiktā, vissvarīgākā šajā ceļojumā bijusi iespēja pabūt vienatnē ar sevi, neizmantojot ne mūziku, ne audiogrāmatas, bet klausoties vien dabas skaņās un apkārtējo cilvēku sarunās. Viņa skaidroja, ka emociju izdzīvošanai un domu sakārtošanai vispiemērotāk ir iet vienatnē. Rakstniece norādīja, ka daudzi viņai jautājuši, vai pēc šī ceļojuma viņa guvusi apgaismību, taču pati uzskatīja, ka īstais mājupatgriešanās un iekšējā miera process sācies tikai pēc atgriešanās mājās.
Vairāk uzziniet žurnālā "Privātā Dzīve".
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