Kamēr iekšlietu ministrs portretē imigrantu darbaspēku kā kaitniecisku Latvijai, paši imigranti pie mums pieredz paverdzinošas situācijas. Pat robežojas ar cilvēktirdzniecību, – tā šovakar satraukti ziņo patvērums “Drošā Māja”. Pēdējā laikā ļoti aktīvi uzdarbojas aģentūras, kuras vervē lēto darba spēku Centrālā Āzijā. Uzbekiem un tadžikiem tiek sasolīti zelta kalni, bet īstenība sagaida smags un slikti apmaksāts darbs Latvijas purvos un mežos, norāda 360TV Ziņas.
Pēc palīdzības biedrībā arvien biežāk vēršas viesstrādnieki, kurus uz Latviju atvedušas darbaspēka nodrošināšanas aģentūras. Organizācijā skaidro, ka uzņēmumi bieži izvēlas izmantot starpniekus, kuri pēc tam izmanto dažādas shēmas, lai izvairītos no nodokļu nomaksas un samazinātu darbiniekiem izmaksāto atalgojumu.
"Uzņēmēji pērk pakalpojumus no šīm aģentūrām, bet algu cilvēkam maksā aģentūra. Tad tā izdomā ļoti daudz dažādu veidu, kā nemaksāt, ekspluatēt un šo cilvēku iznomāt pa dažādām vietām," stāsta biedrības Patvērums "Drošā māja" sociālā darbiniece Ilze Norvaiša.
Pēc organizācijas novērojumiem, viesstrādnieki tiek nodarbināti dažādos darbos – vienu dienu būvniecībā, nākamo kūdras purvos vai mežizstrādē –, turklāt saņem ievērojami mazāku atalgojumu, nekā sākotnēji solīts. Nereti nauda tiek pārskaitīta no vairākiem uzņēmumiem vai pat privātpersonām, lai slēptu patieso darba devēju un izvairītos no nodokļu nomaksas.
Arī Valsts darba inspekcija regulāri saņem sūdzības no trešo valstu pilsoņiem. Rīgas reģionālās Valsts darba inspekcijas vadītāja Baiba Šilberga norāda, ka pārbaudēs bieži nākas atšķetināt sarežģītas uzņēmumu savstarpējo līgumu ķēdes. "Līdz tam īstajam darba devējam, kam būtu pienākums pret šo ārvalstnieku, pat ir grūti tikt mums, kur nu vēl pašam cilvēkam," viņa skaidro.
Smagākajos gadījumos lietas nonāk Valsts policijā. Valsts policijas Organizētas noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas pārvaldes 4. nodaļas priekšnieks Valentīns Mass norāda, ka policija izmeklējusi arī darba ekspluatācijas gadījumus, kuros cietušās bijušas sievietes no Ukrainas un Tadžikistānas.
Vienlaikus gan eksperti atzīst, ka liela daļa ekspluatācijas gadījumu tā arī netiek atklāti. Daudzi viesstrādnieki baidās ziņot par pārkāpumiem, jo, zaudējot darbu, var tikt anulēta arī viņu uzturēšanās un darba atļauja Latvijā. Savukārt negodprātīgas darbaspēka aģentūras nereti tiek likvidētas un drīz pēc tam atsāk darbību ar citu nosaukumu.
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