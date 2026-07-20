Ceturtdienas agrā rītā ugunsgrēks nopostījis bērnu namu Alžīras nomalē, prasot vismaz 11 cilvēku dzīvības un vēl 19 ievainojot. Glābšanas dienesti uz izsaukumu reaģēja ap pulksten 3 pēc vietējā laika.
Ugunsgrēks izcēlās bērnu aprūpes iestādē “Fondation de l’Enfance Assistée”, kas atrodas Mohamadijā – rajonā uz austrumiem no Alžīrijas galvaspilsētas. Ugunsdzēsēji vajadzēja vairākas stundas, lai savaldītu liesmas. Amatpersonas pagaidām nav sniegušas informāciju par to, kas izraisīja ugunsgrēku.
Glābējiem izdevās evakuēt un drošībā nogādāt piecus bērnus ar īpašām vajadzībām. Varas iestādes nav atklājušas bojāgājušo vecumu. Valsts televīzijas kadros bija redzams, kā premjerministrs Sifi Griebs slimnīcā apmeklē izdzīvojušos.
Šī traģēdija notikusi laikā, kad Alžīrija cīnās ar ilgstošu karstuma vilni. Tikai pēdējās nedēļas laikā visā valstī izcēlušies gandrīz 1000 meža ugunsgrēku, radot milzīgu slodzi jau tā pārslogotajiem glābšanas dienestiem.
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