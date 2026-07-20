Alternatīvā roka un indie mūziķis RAUM atgriežas ar jaunu singlu "garas naktis, garas dienas", kas ievada nākamo posmu viņa radošajā ceļā. Tas ir pirmais vēstnesis no topošā otrā studijas albuma un iezīmē daudz personiskāku un introspektīvāku muzikālo virzienu.
Jaunais skaņdarbs tapis nesteidzīgā radošā procesā, sākotnēji kā ģitāras improvizācija un noskaņas meklējumi, kas pamazām pārtapa dziesmā par cilvēka iekšējo cīņu ar sevi, savām robežām un vēlmi kļūt labākam.
"Dziesma radās man vienatnē, vienkārši spēlējot ģitāru un medījot noskaņu. Kaut kas tajos pirmajos akordos bija pilns ar sajūtu, kuru pakāpeniski attīstot atklājās "garas naktis, garas dienas". Cilvēks ir sociāls radījums — ar saviem ieradumiem, lepnumu un ego, bet bieži vien ar daudz mazāku spēju par to visu runāt. Nereti paši sevi iesprostojam robežās, kas eksistē tikai mūsu iedomās. Šī dziesma ir par cilvēku, kurš sevī šo loģikas kļūdu ir atpazinis un meklē ceļu atpakaļ. Jūtu, ka tēma "ar mani nav viss kārtībā, es gribu būt labāks" kļūs par galveno motīvu arī manās nākamajās dziesmās," stāsta RAUM.
Jaunais singls iezīmē arī būtisku pavērsienu RAUM radošajā procesā. Strādājot pie ieraksta, mūziķis daudz aktīvāk nekā iepriekš iesaistījās skaņdarba producēšanā — veidojot bungu un ģitāru aranžijas, piedaloties ieraksta procesā, skaņas apstrādē un vokāla producēšanā.
"Šī ir viena no manām līdz šim intīmākajām dziesmām. Vairāki tās ieraksta elementi bija jau gandrīz gatavi, kad to pirmo reizi parādīju Kristapam Ērglim, kurš palīdzēja to noproducēt līdz galam. Šādā ziņā šis ir līdz šim personiskākais skaņdarbs, ko esmu radījis," atzīst mūziķis.
Dziesmas ierakstā piedalījušies Dāvis Putāns (basģitāra), Nelli Bubujanca (bungas), Kristaps Ērglis (basģitāra) un Estere Tauriņa (papildu vokāls). Skaņdarbu līdzproducējuši RAUM un Kristaps Ērglis, miksu veidojis Kristaps Ērglis, bet māsteringu veicis Kristofers Heriss.
Dziesmas video tapa Vecrīgā, ķerot saulainus brīžus starp draudīgiem mākoņiem. Par video parūpējās Oskars Lūsis un Roberts Āboltiņš.
Pēc debijas albuma "dns", kas tika izdots 2025. gada augustā, jaunais singls norāda uz RAUM vēlmi turpināt attīstīt savu skanējumu un arvien dziļāk pievērsties personīgām un emocionāli atklātām tēmām.
Jau pavisam drīz RAUM būs dzirdams arī uz festivālu skatuvēm — 25. jūlijā festivālā "Saldus Saule" Saldū un 1. augustā festivālā "Summer Sound" Liepājā, kur klausītājiem būs iespēja dzīvajā dzirdēt arī jauno singlu.
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