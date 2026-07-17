Turcijas galvaspilsētā Ankarā aizvadīts gadskārtējais NATO samits, alianses valstu vadītāju tikšanās. 

Tā rezultātus apspriedīs un analizēs vēl ilgi. Tomēr jau tagad var teikt, ka Baltijas valstīm un Ukrainai samita rezultāti kopumā ir labvēlīgi. Viskodolīgāk to pateicis politikas vērotājs Jurģis Liepnieks, kurš 8. jūlijā sociālajā tīklā "X" rakstīja: "NATO samits pārspēj visas cerības. Tramps (ja neskaita pirmo vakaru un runas par Grenlandi) tad kā nomainīts. Protams, Putins tūlīt zvanīs atkal Trampam utt., bet formālie lēmumi, paziņojumi, atmosfēra, toņkārta, Zelenska uzņemšana, viss vairāk nekā pozitīvi. Un mums tas viss ir ļoti svarīgi. Mēs šodien esam lielākā drošībā nekā vakar."

Atklāti sakot, es šo samitu gaidīju ar bažām. Lai gan šāda līmeņa apspriedēs pieņemtie lēmumi tiek gatavoti un saskaņoti labu laiku iepriekš, nevarēja izslēgt nepatīkamus pārsteigumus. 

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