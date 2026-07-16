Dziedātāja Rita Staune-Doniņa uz skatuves ir kopš sevi atceras. Gadu gaitā viņa muzicējusi dažādos vokālajos un vokāli instrumentālajos sastāvos, uzkrājot bagātīgu skatuves pieredzi un pilnveidojot savu muzikālo rokrakstu.
Dalība televīzijas projektā "Koru kari" Jelgavas violetā kora sastāvā kļuva par vienu no pieturpunktiem viņas muzikālajā ceļā. Tieši šajā laikā Rita izjuta pozitīvo enerģiju, ko rada kopīga muzicēšana un radoša sadarbība, un tas kļuva par vienu no iedrošinājumiem noticēt sev.
Ceļš līdz pirmajai solo dziesmai aizvedis pie sadarbības ar mūziķi un dziesmu autoru Gati Mūrnieku. Abi ir pazīstami jau kopš skolas gadiem, un Rita ar interesi ilgstoši sekojusi Gata radošajam ceļam, vērojot viņa veiksmīgās sadarbības ar citiem māksliniekiem.
Pienāca brīdis, kad viņa nolēma spert drosmīgu soli un uzrunāt Gati, piedāvājot kopīgi radīt dziesmu. Šis piedāvājums pārauga radošā sadarbībā.
Šī dziesma iezīmē jaunu sākumu Ritas Staunes-Doniņas muzikālajā ceļā — apliecinot, ka sapņiem nav derīguma termiņa un ka reizēm vissvarīgākais ir uzdrošināties spert pirmo soli.
Rita stāsta: "Dziesma "Pa Piena ceļu" ir dziesma par mums visiem. Par to, cik viegli ikdienā aizmirst, ka vissvarīgākais nav tas, ko vēl vēlamies sasniegt, bet gan cilvēki, ar kuriem ejam kopā. Jo reizēm pietiek tikai paskatīties sev blakus, lai saprastu — mums jau viss ir."
Ierakstu producēja Artūrs Palkevičs. Dziesmas teksta video veidojis Aigars Kudrickis.
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