Čečenijā dzimušais Murads Dadajevs (37), kurš Vācijā pazīstams kā Noass Krīgers, paziņojis par nodomu vervēt Vācijas pilsoņus Krievijas karam pret Ukrainu. Viņa izvēlētie saukļi ir ļoti zīmīgi – vērmahta “Gott mit uns” un esesiešu “Meine Ehre heißt Treue”.

Pirmā frāze nozīmē “Dievs ar mums”, tā radās kā Prūsijas militārais moto, Otrā pasaules kara laikā rotāja Vācijas armijas jostu sprādzēm, bet mūsdienās to bieži izmanto arī Krievijas iebrucēji. Otrs sauklis ir “Mana goda lieta ir uzticība”, un tas bija bēdīgi slavenā SS moto. Ironiski, ka Krievija neskaitāmas reizes piesaukusi Ukrainas “denacifikāciju”, bet tieši Maskavas atbalstam piesakās dažnedažādi ekstrēmisti no Eiropas politiskajām padibenēm.

Dadajevs gan mirkt ierakumos un ātri izbeigt savu eksistenci kaujas laukā negrib, viņš piedāvā veidot pretdronu bataljonu “Krieger” (karotājs – vācu val.) gana tālu no reālās frontes līnijas. Tādas vienības pastāvēšana nav neatkarīgi apstiprināta, un viņa paša oficiālais statuss Krievijas bruņotajos spēkos arī nav skaidrs.

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