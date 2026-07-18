Kinorežisors Kristofers Nolans uzskata, ka mākslīgais intelekts (MI) nespēs aizstāt cilvēku radošumu, lai gan nākotnē tas var kļūt par noderīgu instrumentu atsevišķos filmu veidošanas procesos, vēsta ārvalstu mediji.
Intervijā aģentūrai AFP Parīzē Oskara balvas ieguvējs, kurš pašlaik prezentē savu jaunāko filmu "Odiseja" ("The Odyssey"), norādīja, ka sabiedrības attieksme pret mākslīgo intelektu būtiski atšķiras no tehnoloģiju uzņēmumu un investoru entuziasma.
"Interesanti, ka nekad iepriekš neesmu redzējis tehnoloģiju, kuru Volstrīta, investori un tehnoloģiju uzņēmumi būtu tik veiksmīgi pieņēmuši, kamēr sabiedrība pret to izturas daudz skeptiskāk," sacīja Nolans. Viņš piebilda, ka īpaši jauniešu vidū izplatījies apzīmējums "AI slop", ar kuru raksturo lielo daudzumu mākslīgā intelekta radītā satura sociālajos medijos.
Pēc režisora domām, mākslīgais intelekts nākotnē varētu sniegt noderīgus risinājumus, piemēram, attēlu apstrādes un veidošanas jomā, taču
ideju, ka tas spēs pilnībā aizstāt cilvēkus un viņu radošumu, viņš raksturo kā nepamatotu.
Mākslīgā intelekta nozares pārstāvji pauduši, ka MI nākotnē varētu aizstāt daļu profesiju, tostarp aktierus, scenāristus un operatorus, taču šādas prognozes Holivudā izraisījušas bažas un skepsi. Jautājums par mākslīgā intelekta izmantošanu bija viens no tematiem, kas 2023. gadā veicināja plašo Holivudas scenāristu un aktieru streiku.
Nolana jaunākā filma "Odiseja", kuras budžets sasniedz aptuveni 250 miljonus ASV dolāru, uzņemta dažādās Vidusjūras reģiona vietās. Homēra sengrieķu eposa ekranizācijā galveno varoni Odiseju atveido Mets Deimons, bet filmā piedalās arī Zendaja, Toms Holands, Roberts Patinsons, Anne Hetaveja un citi aktieri.
Režisors pēdējās nedēļās izpelnījies arī kritiku no atsevišķiem komentētājiem par melnādainās aktrises Lupitas Njongo izvēli Trojas Helēnas lomai. Tomēr Nolans citā intervijā laikrakstam The Telegraph norādījis, ka šādas diskusijas pirms filmas nonākšanas pie skatītājiem uzskata par mazsvarīgām, jo filma vēl nav redzēta un tās saturs nav zināms.
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Kāds būs lielākais pārbaudījums ar mākslīgā intelekta ienākšanu?
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