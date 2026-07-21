Graudiņas vēstuli pret Krievijas volejbolistu atgriešanos parakstījuši 19 valstu pārstāvji

Pasaules čempiones pludmales volejbolā Tīnas Graudiņas iniciēto vēstuli Starptautiskajai Volejbola federācijai (FIVB) ar lūgumu pārskatīt Krievijas volejbolistu atgriešanos sacensībās ir parakstījuši 19 valstu pārstāvji, pirmdien apstiprināja Graudiņa.
FIVB, atsaucoties uz Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) lēmumu atcelt Krievijas Olimpiskajai komitejai piemēroto diskvalifikāciju un SOK aicinājumu sporta federācijām mīkstināt Krievijas sportistiem piemērotos ierobežojumus, 8. jūlijā atļāva Krievijas volejbolistiem atgriezties sacensībās.
Protestējot pret šo lēmumu, arī Latvijas Volejbola federācija (LVF) nosodīja FIVB lēmumu par Krievijas volejbolistu atgriešanos starptautiskajā sacensību apritē.
9. jūlijā FIVB valdei un Atlētu komisijai nosūtīto petīciju, kurā izteikta neizpratne ar šādu lēmumu, ir parakstījis 81 no 180 attiecīgajā čatā bijušajiem sportistiem, viņu vidū arī Graudiņa, Anastasija Samoilova un Mārtiņš Pļaviņš.
"Ideja uzrakstīt vēstuli radās tajā pašā dienā, kad FIVB paziņoja par krievu pielaišanu sacensībām. Es zināju, ka visticamāk šādas vēstules nemainīs FIVB lēmumu,
bet pateikt, ka mēs vismaz tam nepiekrītam, ir labāk nekā nepateikt neko. Klusums ir piekrišana, tāpēc labāk, lai viņi vismaz zina, ka mēs nepiekrītam,"
atzina Graudiņa.
Graudiņa atklāj, ka pēc vēstules aizsūtīšanas pieteicās vēl divi sportisti, taču viņi vairs nevarēja tikt iekļauti parakstītāju sarakstā.
Pasaules čempione Graudiņa sarunā ar LETA atklāja, ka 81 spēlētājs pārstāvēja 19 valstis — ASV, Argentīnu, Austrāliju, Austriju, Čehiju, Franciju, Kanādu, Latviju, Lietuvu, Nīderlandi, Norvēģiju, Paragvaju, Poliju, Portugāli, Puertoriko, Spāniju, Šveici, Ukrainu un Vāciju.
Sportiste norādīja, ka no ASV parakstīja tikai trīs spēlētāji, bet vienas Eiropas valsts pārstāvji līgumu dēļ ar savas valsts armiju parakstījās tikai tad, kad kļuva zināms, ka vēstule netiks sūtīta masu medijiem, jo līgumos ir atrunāts, ka šīs valsts sportisti nedrīkst publiski paust nostāju par starptautiskiem konfliktiem vai politiku.