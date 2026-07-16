Nedēļas nogalē pēkšņi mirušā ASV republikāņu senatora Lindsija Greiema vietā stājas viņa jaunākā māsa Darlīna Greiema Nordona, kura otrdien deva zvērestu, ieņemot vietu ASV Senātā, kur viņa pārstāv Dienvidkarolīnas štatu.
Greiema Nordona iepriekš nav ieņēmusi vēlētu amatu, un ir maz publiskas informācijas par viņas politiskajiem uzskatiem, ziņoja laikraksts "The Washington Post". Saskaņā ar Dienvidkarolīnas štata likumu gubernators ieceļ aizstājēju mirušam ASV senatoram, kas pārstāv šo štatu. Greiema Nordona būs senatore līdz viņas mirušā brāļa amata termiņa beigām 2027. gada janvārī. 3. novembrī notiks ASV Kongresa vidustermiņa vēlēšanas, kurās tiks ievēlēts senators uz nākamo pilno amata termiņu.
Pirms Lindsija Greiema nāves bija gaidāms, ka viņš mēģinātu panākt savu pārvēlēšanu kā republikāņu kandidāts. Greiems, kas bija pazīstams kā Ukrainas atbalstītājs un prezidenta Donalda Trampa sabiedrotais, nomira sestdienas vakarā. Viņa birojs pavēstīja, ka viņš miris aortas plīsuma dēļ. Saskaņā ar ASV mediju ziņām Greiems kļuva par māsas aizbildni, kad viņu vecāki nomira 20. gadsimta septiņdesmitajos gados ar 15 mēnešu intervālu.
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