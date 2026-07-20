59 gadu vecumā mūžībā devusies amerikāņu alternatīvā roka grupas "L7" basģitāriste un viena no tās dibinātājām Dženifera Finča (Jennifer Finch). Mūziķe nomira pēc cīņas ar agresīvu smadzeņu vēža formu, par ko publiski tika paziņots tikai dažas dienas pirms viņas nāves.
Finča bija viena no nozīmīgākajām sieviešu alternatīvā roka kustības personībām. Viņa pievienojās L7 1985. gadā un palīdzēja izveidot grupu, kas 90. gadu sākumā kļuva par vienu no grunge ēras simboliem līdzās tādām grupām kā "Nirvana", "Hole" un "Pearl Jam". L7 lielāko popularitāti guva ar albumu "Bricks Are Heavy" un hitu "Pretend We're Dead", kas joprojām tiek uzskatīts par vienu no žanra klasiskajiem skaņdarbiem.
Papildus darbībai grupā Finča bija fotogrāfe, māksliniece un piedalījās vairākos citos muzikālos projektos. Pēc aiziešanas no L7 1996. gadā viņa vēlāk atgriezās grupas sastāvā, kad tā 2015. gadā atsāka koncertdarbību, un piedalījās arī 2019. gada albuma "Scatter the Rats" ierakstā.
Neilgi pirms viņas nāves tika uzsākta ziedojumu vākšana ārstēšanai, kurai atsaucās tūkstošiem fanu un daudzi pazīstami mūziķi. Grupas dalībnieces paziņojušas, ka šoruden ieplānotā atvadu koncertturneja notiks, jo tāda bijusi pašas Finčas vēlēšanās. Savā paziņojumā L7 raksturoja viņu kā "īstu oriģinālu", kuras ietekme uz mūziku un mākslu saglabāsies vēl ilgi.
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