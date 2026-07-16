Apvienotā saraksta (AS) Saeimas frakcija pirmšķietami varētu atbalstīt ieceri apvienot Klimata un enerģētikas ministriju (KEM), Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) un Ekonomikas ministriju (EM) vienā Tautsaimniecības ministrijā, tomēr līdz Saeimas vēlēšanām šādu reformu īstenot nevar, vērtēja AS Saeimas frakcijas vadītājs Juris Viļums.
Politiķis norādīja, ka AS Saeimas frakcija Nacionālās apvienības (NA) piedāvājumā vēl nav sīki iedziļinājusies un tas detalizētāk tiks apspriests pirmdienas koalīcijas partiju sadarbības sanāksmē.
Viļums atzina, ka pirmšķietami AS Saeimas frakcija varētu atbalstīt šo ideju, taču, viņaprāt, esot jāpiekrīt finanšu ministram Mārim Kučinskim (AS), ka tas ir nākamās Saeimas un valdības darbs. "Patlaban, būsim godīgi, to vienkārši nevar paspēt līdz oktobrim," teica politiķis.
"Kopumā ideja — ja mēs varam labāk nodrošināt ministriju sadarbību un pat varbūt kaut kādā mērā arī saplūšanu kopīgā struktūrā — ir ļoti laba,"
vērtēja politiķis.
Viņš atgādināja, ka AS par to runājis jau šī Saeimas sasaukuma sākumā, veidojot Krišjāņa Kariņa (JV) valdību. "Tā doma jau ir tāda, lai ministrijas nestrādātu katra tikai savā kastītē un savā nozarē, bet lai mēs skatītu procesus kopā," teica politiķis.
Vērtējot Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) rosinājumu šajā Tautsaimniecības ministrijā iekļaut arī Satiksmes ministriju (SM), Viļums aicināja sagaidīt Saeimas vēlēšanu rezultātus un to, ko šīs partijas teiks pēc nākamajām vēlēšanām, kad tās teorētiski varētu zaudēt ministru portfeļus, vai tad tās būs ar mieru arī veikt šo ministriju apvienošanu.
Viņš pauda, ka AS frakcija ir gatava par to runāt, taču, viņaprāt, līdz reāliem, konkrētiem soļiem un lēmumu pieņemšanai tas nenonāks. "Šobrīd atļaušos teikt, ka atsevišķas partijas to daļēji izmanto kā priekšvēlēšanu perioda paziņojumus un lozungus," pauda Viļums.
NA rosina valdošajai koalīcijai vēl pirms Saeimas vēlēšanām pieņemt lēmumu, lai vienā Tautsaimniecības ministrijā apvienotu KEM, VARAM un EM, informēja partijā.
KEM tika izveidota pēc 14. Saeimas vēlēšanām, kad jaunu valdību veidoja "Jaunā vienotība", AS un NA. VARAM un EM tika izveidotas senāk. Pašlaik 14. Saeimas sasaukuma laikā darbojas jau trešā valdība, un vairāki no tajā pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem publiski ir pauduši viedokli, ka KEM būtu likvidējama, bet pēc vēlēšanām.
NA izplatījusi paziņojumu, kurā klāsta, ka, koncentrējot ekonomikas, enerģētikas un reģionālās attīstības politiku vienā ministrijā, varēšot ātrāk un koordinētāk pieņemt lēmumus.
NA rosina uzdot Valsts kancelejai līdz 29. septembrim sagatavot optimālāko scenāriju ministriju funkciju apvienošanai. Izvērtējumam būtu jāietver Tautsaimniecības ministrijas organizatoriskās struktūras piedāvājums, tostarp risinājumi padotajām iestādēm un kapitālsabiedrībām. Tāpat Valsts kancelejai būtu jāveic aprēķins par iespējamo ietaupījumu, apvienojot līdzīga satura funkcijas, kā arī jāpiedāvā optimāls jaunās ministrijas telpu risinājums.
ZZS Saeimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis pauda, ka ZZS ir atvērti diskusijai par ministriju apvienošanu un uzskata, ka NA piedāvājums ir apspriešanas vērts.
Vienlaikus ZZS uzskata, ka diskusijai nevajadzētu aprobežoties tikai ar EM, KEM un VARAM iespējamu apvienošanu. ZZS ieskatā — jāvērtē valsts pārvaldes modelis kopumā.
Rokpelnis atzīmēja, ka ZZS jau iepriekš norādījusi, ka, piemēram, SM atbildības jomas ir ļoti plašas un būtu izvērtējama atsevišķu funkciju pārdale. "Ja tiek veidota vienota Tautsaimniecības ministrija, loģiski būtu vērtēt arī SM integrēšanu šādā modelī, aptverot visas nozares, par kurām Saeimā atbild Tautsaimniecības komisija," pauda Rokpelnis.
Tāpat ZZS uzskata, ka ir pienācis laiks diskutēt arī par Valsts kancelejas funkcijām un iespējamu tās darba pārskatīšanu.
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