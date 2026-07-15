Vējš nogāž augstsprieguma stabus: vai izņēmuma gadījums?

Pirms dažām dienām rītā pēc stiprām nakts lietavām Jelgavas novada iedzīvotājus pamatīgi nobiedēja uz šosejas ceļa posmā Dorupe–Auce nogāzušies elektrības augstsprieguma līnijas stabi.
Tā kā videosižets ar kritušajiem stabiem ātri vien nonāca internetā, cilvēki pauda dusmas un neizpratni par to, kā šāda situācija vispār varēja atgadīties, un izteica bažas, ka turpmāk visiem elektrības stabiem vajadzēs iet garām ar lielu līkumu. "Krievu stabi un vadi stāvēja gadiem, šeit tikko salika jaunus un gāžas kopā," sociālajos tīklos sašutumu pauda Aivis Rozenlauks, bet Āris Ramats ironizēja, ka veldrē nav sakritusi vis labība, bet gan elektrības stabi. Savukārt Andis Aizpurietis izteica bažas, ka videosižeta filmētājs ir gājis pārāk tuvu negadījuma vietai: "Filmētājs gan ir ļoti bezbailīgs vai līdz galam neapzinājās risku – tie tomēr ir 110 kilovati (kV). Visticamāk, releju aizsardzība ir nostrādājusi un līniju atslēgusi, bet pat šādā situācijā nevajadzētu iet klāt. Ja automātiski mēģina līniju atkārtoti ieslēgt, tad tik tuvu 110 kV spriegumam sekas var būt letālas teju momentā."
AST infrastruktūra esot droša
AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) vainu par notikušo noveļ uz būvuzņēmēju pilnsabiedrību "Elsana un Woltec" un apgalvo, ka līdzīgu gadījumu līdz šim neesot bijis, šis esot izņēmuma gadījums, kas saistīts ar konkrētu būvdarbu situāciju. "Būvuzņēmējam veicot vecā augstsprieguma līnijas balsta nomaiņu pret jaunu balstu 330 kV elektropārvades līnijā (Jelgava–Brocēni) pie Nākotnes, Jelgavas novadā, 9. jūlija rītā notika negadījums ar pagaidu balstu. Tā rezultātā tika bojāta sadales tīkla infrastruktūra. Cilvēki nav cietuši. Lai arī sadales tīkla infrastruktūra lokāli bija ietekmēta, tikai četrām mājsaimniecībām bija traucēta elektroapgāde, kuru atjaunoja tajā pašā dienā," notikušo apraksta AST valdes loceklis Imants Zviedris, norādot, ka AST nolīgtā būvuzņēmēja operatīvais personāls negadījuma sekas ir novērsis. "Pēc Valsts policijas informācijas, jau tajā pašā dienā, 9. jūlijā, īsi pirms plkst. 16 notikuma vietā ceļu satiksme tika pilnībā atjaunota," informē I. Zviedris, atzīstot, ka šis ir izņēmuma gadījums, kas saistīts ar konkrētu būvdarbu situāciju, nevis ar AST infrastruktūras drošību kopumā. "AST infrastruktūra tiek uzturēta un ekspluatēta atbilstoši drošības prasībām," ir pārliecināts AST valdes loceklis. Arī AST darbību pārraugošajā institūcijā – Klimata un enerģētikas ministrijā (KEM) – valda pārliecība, ka šis ir bijis izņēmuma gadījums, kas saistīts ar konkrētu būvdarbu situāciju, nevis ar AST infrastruktūras drošību kopumā. "AST infrastruktūra tiek uzturēta un ekspluatēta atbilstoši drošības prasībām, ko pieprasa dažādi normatīvie akti, tostarp arī Eiropas Tīkla kodeksi. Vienlaikus pret visiem būvuzņēmējiem tiek attiecinātas AST vienotas drošības prasības un darbu veikšanas kārtība, kas būvuzņēmējiem ir jāievēro," norāda KEM.
No sprieguma atslēdz, bet labāk netuvoties
Uz jautājumu, ko AST plāno darīt, lai šādi gadījumi neatkārtotos, I. Zviedris teic, ka AST regulāri organizē darbuzņēmējiem izglītojošus seminārus, lai pilnveidotu sadarbību un saņemto pakalpojumu kvalitāti. "Būvuzņēmējiem un citiem AST darbuzņēmējiem ir jāievēro AST noteiktās instrukcijas un darbu veikšanas kārtība, un par pārkāpumiem tiek piemērots sods atbilstoši līgumam," uzsver I. Zviedris. Viņš informē, ka, veicot jebkurus augstsprieguma līniju remontdarbus, attiecīgais līnijas posms tiek atslēgts un sagatavots drošai darbu veikšanai. "Arī konkrētajā gadījumā veco balstu nomaiņa 330 kV elektropārvades līnijas posmā notika, līnijai esot atslēgtai – bez sprieguma. Taču, pamanot 110 vai 330 kV elektropārvades tīkla bojājumu, nedrīkst tuvoties bojājuma vietai tuvāk par 20 metriem un nekavējoties jāzvana 112," brīdina AST pārstāvis.
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